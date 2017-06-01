 Göztepe taraftarı biletlere hücum etti – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Göztepe taraftarı biletlere hücum etti

    Göztepe taraftarı biletlere hücum etti

    Pazar günü Antalya'da oynanacak Göztepe - Eskişehirspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlara ayrılan 13 bin 862 bilet satışa sunulduktan 15 dakika sonra tükendi.

    TFF 1. Lig Play-Off finalinde pazar günü Eskişehirspor ile karşılaşacak Göztepe'de taraftarlar biletlere adeta hücum etti. Bugün saat 10.00'da satışa sunulan 13 bin 862 bilet rekor sayılabilecek bir sürede, 15 dakikada tamamen tükendi.

    Pazar günü Antalya Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarların Batı ve Güney tribünlerinde yer alacağı duyurulmuş, biletler de 15-20 TL'den satışa sunulmuştu.

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:58
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