Göztepe taraftarı biletlere hücum etti
Pazar günü Antalya'da oynanacak Göztepe - Eskişehirspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlara ayrılan 13 bin 862 bilet satışa sunulduktan 15 dakika sonra tükendi.
TFF 1. Lig Play-Off finalinde pazar günü Eskişehirspor ile karşılaşacak Göztepe'de taraftarlar biletlere adeta hücum etti. Bugün saat 10.00'da satışa sunulan 13 bin 862 bilet rekor sayılabilecek bir sürede, 15 dakikada tamamen tükendi.
Pazar günü Antalya Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarların Batı ve Güney tribünlerinde yer alacağı duyurulmuş, biletler de 15-20 TL'den satışa sunulmuştu.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:58
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Avantaj Fener’in
Toplam 1
Yorum
kokomo1 Resimde görüldügü gibi bir tane bile TÜRK oyuncu yok/Devsirme Amerikali disindaFederasyon nasil izin veriyorki?Türkler icin yeni Lig kurulsu
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Sabri Sarıoğlu’nun sözleşmesi sona erdi
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Yorum
A.B 1905 Sabri,sen galatasaraydan bizde senden kurtuluyoruz nihayet.Bu günümüze şükürler olsun.
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Aziz Yıldırım'dan rakiplere gönderme!
Toplam 56
Yorum
lazer1903 ne taransferi paramı var iftarı bile peynir ekmekle yapıyorlar çayı bile veresiye içiyorlar kulüpte.
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