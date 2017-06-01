FIFA'dan Balıkesirspor'a 2 dönem transfer yasağı

TFF 1'inci Lig'de 2014-15'te şampiyon olarak Süper Lig'e çıktıktan sonra kadrosuna çok sayıda yabancı takviye yapan ancak paralarını ödeyemeyen Balıkesirspor'a ceza geldi.



Kulüpten sorunlu ayrılan Ante Kulusic, Ermin Zec, Coelho, Andre Santos ve Josip Tadic'in alacakları FIFA kanalıyla kesinleşmesine rağmen ödeme yapmayan kırmızı beyazlılar, 2 dönem transfer yasağı aldı.



Balıkesirspor, eski yabancılarına paralarını ödese dahi bu yaz ve yeni sezonun ara transfer döneminde takviye yapamayacak. Eray, İshak, Bülent, Bekamenga gibi futbolcuların ayrıldığı Balıkesirspor'da bu isimlerin yerine oyuncu da alamayacak olan yönetim, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz etmeye hazırlanıyor.



Balıkesir, yerli futbolcularına olan borçları nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından da transfer yasağı alıp geçen sezon devre arasında takviye yapamamıştı. Yönetim, geçen hafta 26 Nisan'da bir açıklama yaparak kulübün önündeki tehlikeleri hatırlatıp destek talebinde bulunmuştu.



YÜRÜYÜŞE GEZİ RÖTARI

Balıkesirspor'da taraftarların kulübün içinde bulunduğu mali zorluklara dikkat çekmek için bugün yapmayı planladıkları yürüyüş, Balıkesir Valiliği tarafından Gezi Olayları'nın dördüncü yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle 1 günlüğüne ertelendi. Taraftarların yürüyüşü yarın saat 22.00'de başlayacak.