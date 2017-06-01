 Duygu patlaması – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Duygu patlaması

    Antalya’da Eskişehir’le oynayacakları final öncesi Başkan Sepil, “Süper Lig’i ne kadar çok istediğimizi herkes biliyor. Bizim için duygu patlaması olacak” dedi

    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, iki büyük camianın karşılaşacağını belirttiği dev final öncesi iddialı konuştu. Sepil, "İki takımın seyircisi tribünleri dolduracak, inanılmaz atmosfer olacak. Bütün Türkiye'nin gözü bu karşılaşmada olacak. Sadece benim için değil, pek çok Göztepeli için zor olacak. Süper Lig'i ne kadar çok istediğimizi herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

    SÜPER LİG'E AÇIK ÇEK SÖZÜ
    Sarı-kırmızılıların başkanı Sepil, Süper Lig'den 14 yıldır uzak kaldıklarını hatırlatıp, "Bizim için bir duygu patlaması olacak. Önümüzde büyük bir şans var. O şansı kullanmak istiyoruz. Hiç rahat değilim ama kesinlikle finali kazanıp Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. Başarının karşılığını fazlasıyla alacaklar" diye iddialı konuştu.

    25 BİN BİLET SATIŞTA
    SÜPER Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek Antalya'daki TFF 1. Lig play-off finali için Eskişehirspor'a 13 bin 182, Göztepe'ye 12 bin 642 kişilik kontenjan ayrıldı. Dev finalde 15 ve 20 TL arasında fiyat belirlenen biletlerin satışına bugün saat 10.00'dan itibaren başlanacak. Biletlerin kısa süre içinde tükenmesi bekleniyor.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:58
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