Duygu patlaması
Antalya’da Eskişehir’le oynayacakları final öncesi Başkan Sepil, “Süper Lig’i ne kadar çok istediğimizi herkes biliyor. Bizim için duygu patlaması olacak” dedi
SÜPER LİG'E AÇIK ÇEK SÖZÜ
Sarı-kırmızılıların başkanı Sepil, Süper Lig'den 14 yıldır uzak kaldıklarını hatırlatıp, "Bizim için bir duygu patlaması olacak. Önümüzde büyük bir şans var. O şansı kullanmak istiyoruz. Hiç rahat değilim ama kesinlikle finali kazanıp Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. Başarının karşılığını fazlasıyla alacaklar" diye iddialı konuştu.
25 BİN BİLET SATIŞTA
SÜPER Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek Antalya'daki TFF 1. Lig play-off finali için Eskişehirspor'a 13 bin 182, Göztepe'ye 12 bin 642 kişilik kontenjan ayrıldı. Dev finalde 15 ve 20 TL arasında fiyat belirlenen biletlerin satışına bugün saat 10.00'dan itibaren başlanacak. Biletlerin kısa süre içinde tükenmesi bekleniyor.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:58
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi!
Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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