 Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    , Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

    Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

    , ligin son haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. İdmanı taraftarlar da izledi.

    Antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başlarken, ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Top çalışmasına dayalı süren antrenmanın ikinci bölümünde ise yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. Daha sonra Beşiktaşlı futbolcular 4 gruba ayrıldı ve yarı sahayı ikiye bölerek iki takım halinde ayrı ayrı maçlar yaparak çalışmaları tamamladı.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:41
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