Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş, ligin son haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başlarken, ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Top çalışmasına dayalı süren antrenmanın ikinci bölümünde ise yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. Daha sonra Beşiktaşlı futbolcular 4 gruba ayrıldı ve yarı sahayı ikiye bölerek iki takım halinde ayrı ayrı maçlar yaparak çalışmaları tamamladı.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:41
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Aboubakar’a teklif iddiası
Toplam 71
Yorum
Fenerli_bey Ekici fenere verilmesin diye TS ye bedava olcayi veren, lensi alamayalim diye teklifler sunan Jokey Kulubune artik biz de engel koycaz.
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Aboubakar’a teklif iddiası
Toplam 71
Yorum
Fenerli_bey yahu susim bugun diyorum ama yok. su gormemis Jokey kulupluler demirorenin borcunu odemiyorlar hakemleri bir yil daha ayartsin diye. :)))
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Fatih Terim'den sürpriz isimler
Toplam 18
Yorum
ANDIRINLI Bu seçilmiş olan milli takımda bir tek KONYASPORlunun olmaması yanlış. F. Terim bunu hep yapıyor ne buluyor bu 3 büyük yedeklerinde.
Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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