Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, ligin son haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. İdmanı taraftarlar da izledi.



Antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başlarken, ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Top çalışmasına dayalı süren antrenmanın ikinci bölümünde ise yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. Daha sonra Beşiktaşlı futbolcular 4 gruba ayrıldı ve yarı sahayı ikiye bölerek iki takım halinde ayrı ayrı maçlar yaparak çalışmaları tamamladı.

