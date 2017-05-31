Ustaların eseri
Biri Eskişehir’i, diğeri Göztepe’yi ligin son haftalarında aldı. İki kurt hoca, kısa sürede fark yarattı. Süper Lig hedefi için geri sayım başladı.
İkisi de iddialı
4 Haziran'daki finalde karşılaşacak olan iki teknik adam, dev mücadele öncesi iddialı konuştu. Denizli, "Eskişehir'e hayallerini yaşatacağız. Bu takım hak ettiği yerde olacak" derken, Vural ise, "Zor bir yerden geldik. Süper Lig'i hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Dev final Antalya'da
Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan TFF 1. Lig Play-Off Finali'nin yeri belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan dün yapılan açıklamada 4 Haziran'daki dev finalin Antalya Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.
PFDK'nın affı yok!
PFDK, ceza yağdırdı. Taraftarların neden olduğu kötü tezahürat nedeniyle Giresun 80 bin, Göztepe 7 bin TL ceza aldı. Eskişehir de basın toplantısında teknik sorumlu olmaması nedeniyle 7 bin TL ile cezalandırıldı.
Giresun'da moraller sıfır
Eskişehir'e elenerek 40 yıllık Süper Lig hedefi yine son bulan Giresun'da moraller alt-üst... Başkan yardımcısı İbrahim Özkul, futbollarını sahaya yansıtamadıklarını kaydedip, "Üzgünüz. Artık yeni sezonu düşünmek zorundayız" dedi.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:59
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O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
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Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
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