Ustaların eseri

Biri Eskişehir’i, diğeri Göztepe’yi ligin son haftalarında aldı. İki kurt hoca, kısa sürede fark yarattı. Süper Lig hedefi için geri sayım başladı.

Eskişehirspor 23. haftada Mustafa Denizli, Göztepe de 26. haftada Yılmaz Vural'la anlaştı. İki hoca, kısa sürede takım üzerinde etkili olurken, farklarını gösterdi. Takımlarını Play-Off'a taşıyan iki kurt hoca, Süper Lig yolunda son düzlüğe geldi. Binlerce taraftarı olan camialarına zafer yaşatmak isteyen Denizli ve Vural, geri sayıma geçti.



İkisi de iddialı

4 Haziran'daki finalde karşılaşacak olan iki teknik adam, dev mücadele öncesi iddialı konuştu. Denizli, "Eskişehir'e hayallerini yaşatacağız. Bu takım hak ettiği yerde olacak" derken, Vural ise, "Zor bir yerden geldik. Süper Lig'i hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Dev final Antalya'da

Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan TFF 1. Lig Play-Off Finali'nin yeri belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan dün yapılan açıklamada 4 Haziran'daki dev finalin Antalya Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.



PFDK'nın affı yok!

PFDK, ceza yağdırdı. Taraftarların neden olduğu kötü tezahürat nedeniyle Giresun 80 bin, Göztepe 7 bin TL ceza aldı. Eskişehir de basın toplantısında teknik sorumlu olmaması nedeniyle 7 bin TL ile cezalandırıldı.



Giresun'da moraller sıfır

Eskişehir'e elenerek 40 yıllık Süper Lig hedefi yine son bulan Giresun'da moraller alt-üst... Başkan yardımcısı İbrahim Özkul, futbollarını sahaya yansıtamadıklarını kaydedip, "Üzgünüz. Artık yeni sezonu düşünmek zorundayız" dedi.