 Malatya’ya Nijeryalı – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Malatya’ya Nijeryalı

    Malatya’ya Nijeryalı
    Süper Lig'in yenisi Y.Malatyaspor'un ilk transferi Nijerya'dan... Başkan Adil Gevrek'in, anlaştıklarını açıklayıp ismini sır gibi sakladığı futbolcunun 19 yaşındaki Nijeryalı sağ bek Seth Sincere olduğu öğrenildi.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:22
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