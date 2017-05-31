İrfan Buz'dan ayrılık açıklaması
TFF 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesine rağmen Yeni Malatyaspor Kulübü yönetimin devam etmeme kararı aldığı teknik direktörü İrfan Buz, karara saygı duyduğunu belirtti.
Buz, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir önceki sezon düşme potasından aldıkları Yeni Malatyaspor ile çok zorlu bir yolculuk geçirdiklerini aktardı.
"Ligde kalalım yeter" derken geçen sezon sonunda play-off'u kaçıran takımlardan biri olduklarını, yeni sezon öncesi yönetimin kendilerine güvendiğini ve yola devam ettiğini vurgulayan Buz, şunları kaydetti:
"Bizden bütçe olarak çok daha yüksek imkanlara sahip takımlar arasında ligi en uzun süre domine ederi takım olmayı başardık. Ligde kalıp kalmayacağımız sorgulanırken Yeri geldi statsız kaldık, yeri geldi kulüp olarak zor süreçlerden geçtik ancak hiçbir zaman pes etmedik. Görevde kaldığımız süre boyunca tek hedefimiz başarıya ulaşmaktı ve sezon biterken camianın Süper Lig hasretine son verdik."
Malatya'da bulunduğu süre boyunca 102 puan toplayarak istikrarlı bir ekip ortaya çıkardıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Bugün şampiyonluk sevinci yaşadığım Yeni Malatyaspor'daki sözleşmem sona erdi, Yönetim kurulumuz bizimle devam etmeme kararı aldığını bildirdi. Alınan bu karara saygı duyarak kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. Bu başarını mimarı olan futbolcu kardeşlerime ve bize destek olan asla unutmayacağım büyük Malatyaspor taraftarına sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:29
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Yorum
kartal ya geç bu masalları artık senin taraftarın bile yemiyor vakıfbank eczacıbaşı kaç kez dünya şampiyonu oldu da ne oldu gel erkek oyunu FUTBOL
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''Gerizekalılık''
Toplam 100
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bjkone 60 mlıyona takım kurup bıde katılmak ıcın para ode elıne bı teneke kupa verıp yollasınlar parayıda cebe ındıre gandı,sız sazanlarda sevının
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