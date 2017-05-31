Eskişehir'den, final maçına 15 otobüs

ETO Başkanı Metin Güler, yaptığı açıklamada 4 Haziran'da Süper Lig'e çıkacak olan takımı belirleyecek olan Eskişehirspor-Göztepe Play Off final maçına üyeleri için 15 otobüs kaldıracaklarını söyledi. ETO üyesi 750 kişinin otobüslerle Antalya'ya götürülüp getirileceğini belirten Güler şöyle konuştu: "İnşallah Pazar günü Eskişehirspor'umuz Süper Lig'de olacak diye düşünüyorum. Karşılaşma için Eskişehirspor taraftarı için 13 bin 500 koltuk bulunmakta. Geri kalan kısım Göztepe taraftarına ayrıldı. 13 bin 500 kişilik ayrılan yeri de Eskişehirspor taraftarının doldurması gerekiyor. Bununla ilgili olarak bu önemli günde karşılaşma için üyelerimiz için 15 otobüs kaldıracağız ve 750 de maç bileti alacağız. Ben bize ayrılan bölümün taraftarlarımız ile dolacağına inanıyorum."



Eskişehirspor'un Süper Lige çıkması ile tüccar ve ticaret erbabına da katkı sağlayacağını ifade eden Güler, "Süper Lige çıkmanın hizmet sektörüne önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Otelcisi, taksicisi, simitçisi tüm hizmet sektörü bundan avantaj sağlayacak. Eskişehirspor bir marka değerdir. Ona sonuna kadar sahip çıkılması gerekir" dedi.



TARAFTARLAR PAZARTESİ İZNİ İSTEDİ



Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri de yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'ya gidecek olan kamuda çalışanların 5 Haziran Pazartesi günü izinli sayılmasını istedi. Murat Diri Vali, milletvekilleri, belediye başkanları, sendika ve oda başkanlarından destek isteyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Pazar akşam 21.30'da Antalya'da oynayacağımız final maçının heyecanı tüm şehri sardı ve hiç kimse yerinde duramıyor. Herkes Antalya'ya akın etmek istiyor ve bu akını gerçekleştirebilmemiz için sizlerin desteğini bekliyor. Öncelikli sıkıntımız bizi oraya ulaştıracak olan otobüsler. Bizlere en az 100 otobüs gerekli ve biz bu sayıda otobüsü bulamıyoruz. Bu konuda ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. Ayrıca maçın geç saatte oynanacak olması ve sonrasında Eskişehir'e sabah saatlerinde dönüleceği için tüm taraftarımızı pazartesi mesaisi stresi aldı. Pazartesi günü için kamu kurumlarında çalışanlara idari izin, özel sektöre de izin kolaylığı sağlanmasını talep ediyoruz. Gidiş yolunda iftarını açıp dönüşte sahur yapacak bu büyük taraftara mübarek Ramazan ayında izin kolaylığının sağlanması Eskişehirspor camiası için hayati derecede önemlidir."

