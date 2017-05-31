"Bundan önceki finallere benzemeyecek"

Eskişehirspor ile Antalya'da oynayacakları TFF 1. Lig Play-Off finali öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Herhalde hayatımın en zor 90 dakikası olacak. İzmir'de birçok Göztepeli için de böyle olacak. Süper Lig'i ne kadar çok istediğimizi herkes biliyor, 16 senedir orada değiliz. Bu bizim için bir duygu patlaması. Önümüzde büyük bir şans var. Bunu kullanabilmeyi çok istiyoruz" dedi.



"Bundan önceki final maçlarına benzemeyecek"

Eskişehir ve Göztepe'nin büyük camialar olduğunun altını çizen Başkan Sepil, "Muhteşem bir atmosferde geçecek bir maç bekliyorum. Bundan önceki final maçlarına benzemeyecek. Tam bir 'Anadolu Finali' olacak. Statta da bunu göreceğimize eminim. Göztepe ve Eskişehir seyircisi stadı dolduracak. Tüm Türkiye bu maçı izleyecek. Bundan şüphem yok" diye konuştu.



"İzmir'e muzaffer olarak döneceğine inanıyorum"

Şampiyon olup Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını ifade eden Sepil, "Ben bu takıma ve oyunculara sonuna kadar güveniyorum. Bunu daha önce de söyledim. Pazartesi günü Göztepe'nin İzmir'e muzaffer olarak döneceğine inanıyorum" diyerek, final maçına özel koreografiler üzerinde çalıştıklarını ve denenmemiş şeyleri deneyeceklerini kaydetti.



"İzmir için 1 Süper Lig takımı yeterli değil"

Bir şehrin ulusal ve uluslararası spor kulüplerinin olmasının o şehir için en iyi tanıtım aracı olduğunu anlatan Mehmet Sepil, "İzmir olarak spor branşlarında şehrimizi tanıtacak takımımız az veya yok. Spor kulüplerini başarılı yapabilmek için şehrin tüm atardamarlarının buna inanması gerekiyor. İzmir'in Süper Lig'de başarılı takımları olsa bunun uluslararası yapacağı reklam birçok festival, kampanya ve reklamdan üstün olacaktır. Bunun şehrin turizmine, ticaretine katkısı da olur. Birçok iş adamının cebine dolaylı ya da doğrudan para girer. Bunun en güzel örneği Trabzon'dur. Ben geldiğimden beri şehirde bir takım şeyler değişiyor. İş adamları, kuruluşlar hareketlendi. Para da önemli ama sadece para değil destek önemli. Pazar günkü final maçı inşallah bunun başlangıcı olur. İzmir için 1 tane Süper Lig takımı da yeterli değil. Şehirde bir kıpırdanma var ama daha alacağımız çok mesafe var" diye konuştu.



"Primler eşit dağıtılacak"

Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçta yer ayrılan 13 bin 182 Göztepeli taraftarın Antalya ya ulaşımında her hangi bir sıkıntının yaşanmayacağını da dile getiren Başkan Sepil, İzmir deki kurum ve kuruluşların araç desteği vereceğini belirtti. Sepil, futbolcuların play-off yarı finalinde olduğu gibi verilecek ekstra primin tüm kadroya eşit şekilde dağıtılmasını istediğini sözlerine ekledi.