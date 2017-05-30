 Yücel İldiz Giresunspor’dan ayrıldı – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Yücel İldiz Giresunspor’dan ayrıldı

    Yücel İldiz Giresunspor’dan ayrıldı

    Türkiye 1'inci Ligi’nde play off müsabakalarında yarı finalde Eskişehirspor’a yenilerek elenen Giresunspor’un teknik direktörü Yücel İldiz, sözleşmesinin 31 Mayıs tarihi itibariyle bittiğini hatırlatarak yeşil beyazlı kulüpten ayrıldı.

    Yaptığı yazılı açıklamada görevine ligin 10'uncu haftasında başladığını belirten Yücel İldiz, şunları söyledi:
    "Bu süreç içerisinde sportif anlamda zor günlerden geçerek sporcularımız, yöneticilerimiz ve camiamızla bütünleşerek, takımı play off'a taşımayı başardık ve bilindiği üzere yarı finalde kaybettik. Ama kulübün ve takımın hedeflerini ileri doğru hep birlikte taşıdık. Umarım bundan sonra Giresunspor Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerler."

    Giresunspor'a bundan sonraki dönemlerde başarılar dileyen Yücel İldiz, son olarak, "Bulunduğum sürede beni ve ekibimi, son dakikaya kadar desteğini hiç esirgemeyen Başkan Mustafa Temel Bozbağ ve yönetimine, tüm Giresunlular'a ve taraftarlara çok teşekkür ederim" dedi.

    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:47
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