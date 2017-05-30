Samsun’da şok ayrılık!
Samsun’da dün hoca konusunda dev zirve gerçekleşti. Kırmızı-beyazlı kulüp gelecek sezon hedef küçültme kararı alınca Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.
MÜTEVAZI KADRO KURULACAK
Sportif Direktör Coşkun Zeren'in de katıldığı görüşmede geçen sezonun değerlendirmesi yapılırken, gelecekle ilgili de kararlar alındı. Zeren görüşme sonrası Özköylü'yle yolların ayrıldığını belirtti. Özköylü ise yaptığı açıklamada, hedefin şampiyonluk olması halinde devam edebileceğini belirtirken, kırmızı-beyazlı yönetimin mütevazı bir kadro kurmayı hedeflediğini ve kendisinin isteklerini karşılayamayacağını bildirdiği için ayrılık kararı aldığını vurguladı.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:00
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
Samsun’da şok ayrılık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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