 Samsun’da şok ayrılık! – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Samsun’da şok ayrılık!

    Samsun’da şok ayrılık!

    Samsun’da dün hoca konusunda dev zirve gerçekleşti. Kırmızı-beyazlı kulüp gelecek sezon hedef küçültme kararı alınca ile yollar ayrıldı.

    'da ligin 7. haftasında Engin Korukır'ın yerine göreve gelen teknik direktör Osman Özköylü'yle yollar ayrıldı. TFF 1. Lig'de son hafta Bandırmaspor beraberliğiyle ligde kalmayı başaran Karadeniz ekibinde camianın merakla beklediği Erkurt Tutu ile Osman Özköylü görüşmesi gerçekleşti. Kulübün Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen zirveden ayrılık kararı çıktı.

    MÜTEVAZI KADRO KURULACAK
    Sportif Direktör Coşkun Zeren'in de katıldığı görüşmede geçen sezonun değerlendirmesi yapılırken, gelecekle ilgili de kararlar alındı. Zeren görüşme sonrası Özköylü'yle yolların ayrıldığını belirtti. Özköylü ise yaptığı açıklamada, hedefin şampiyonluk olması halinde devam edebileceğini belirtirken, kırmızı-beyazlı yönetimin mütevazı bir kadro kurmayı hedeflediğini ve kendisinin isteklerini karşılayamayacağını bildirdiği için ayrılık kararı aldığını vurguladı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:00
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