 Play-off finalinin adresi belli oldu – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Play-off finalinin adresi belli oldu

    Play-off finalinin adresi belli oldu

    TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ile Göztepe arasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak play-off final müsabakası, Antalya Stadı'nda yapılacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı play-off final karşılaşması, saat 21.30'da başlayacak.

    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:51
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