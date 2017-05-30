Play-off finalinin adresi belli oldu
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ile Göztepe arasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak play-off final müsabakası, Antalya Stadı'nda yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı play-off final karşılaşması, saat 21.30'da başlayacak.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 17:51
-
Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 12
Yorum
Harıka Hele şükür
-
Wiel’in davası en az 2 yıl sürer
Toplam 2
Yorum
OSMAN EĞER İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ DOLANDIRILDI İSE DOLANDIRANLARA HELAL OLSUN.NİYE Mİ? WİEL DE FENERBAHÇE Yİ DOLANDIRMADI MI ? KAÇ MAÇ OYNADI?
-
Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 12
Yorum
analiz fb li olarak tek para edecek topçunuz,akıllı olun,18-20 olursa verin,15 de iyi para,ama dursun özbek olmasın o görüşmede 6 ya verir wallah:D
Play-off finalinin adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.