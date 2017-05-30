Nijeryalı Seth Sincere Yeni Malatya'da
Yeni Malatyaspor ilk transferini yaptı. Nijeryalı Seth Sincere yeni sezonda sarı-siyahlı formayı giyecek.
Nijerya U-23 takımı oyuncusu 19 yaşındaki sağ kanat Seth Sincere'nin önümüzdeki sezon Süper Lig'in çiçeği burnunda takımı Yeni Malatyaspor'un formasını giyeceği ifade edildi.
Süper Lig'de kalıcı olabilmek için transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Yeni Malatyaspor'un lig devam ederken transfer ettiği ve adını sır gibi sakladığı Nijeryalı oyuncunun sağ bek oyuncusu Seth Sincere olduğu öğrenildi. Sarı-siyahlı yönetimin büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğü transferin bittiği ve Nijeryalı oyuncunun Yeni Malatyaspor ile sezon başı kampına katılacağı ifade edildi.
Süper Lig takımı Antalyaspor'un da ısrarla istediği Seth'in ülkesinde geleceğin yıldız oyuncuları arasında gösterildiği belirtiliyor. 1998 doğumlu olan Seth, ülkesinin U-23 milli takımında da forma giyiyor.Genç oyuncu geçtiğimiz yaz Rio Olimpiyatları'nda forma giymiş ve izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 14:09
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Şenol Güneş kendisi açıkladı: Ayrılacak mı?
Toplam 34
Yorum
Gökhan fatih kım kı kacıcak ya . Adamı td yaptımnız
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Avrupa Kartal’ı konuşuyor
Toplam 8
Yorum
neoplan bjk nin bir yıldızı cenk korayın hile hurdalarıyla takıldı. BJk hala iki yıldızlı.
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Şenol Güneş kendisi açıkladı: Ayrılacak mı?
Toplam 34
Yorum
neoplan bjk nin bir yıldızı cenk korayın hile hurdalarıyla takıldı. BJk hala iki yıldızlı.
Nijeryalı Seth Sincere Yeni Malatya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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