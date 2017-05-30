Malatya’ya müjde var

Süper Lig'in yenisi Y.Malatya'da Başkan Adil Gevrek, transfer müjdesi verdi. Gevrek, "Nijeryalı bir oyuncuya lig devam ederken imza atırdık. Genç ve yetenekli bir oyuncu aldığımızı söyleyebilirim. Hatırlarsanız Azubuike'yi de böyle almıştık. Önümüzdeki hafta transfer ve teknik heyet konuları netleşmiş olur" dedi.