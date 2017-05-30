 Horoz harekete geçti – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Horoz harekete geçti

    Horoz harekete geçti
    Transfer yasağı olduğu için iç transfere ağırlık veren , kaleci Asil ve defans Alperen'le prensipte anlaştı. Yönetimin Barış Örücü, Anıl Taşdemir ve Cenk Güvenç ile de anlaşma zemini aradığı bildirildi.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:27
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