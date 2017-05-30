Göztepe'de büyük coşku

En son 2002-03 sezonunda boy gösterdiği Süper Lig'e 14 yıl sonra ilk kez bu kadar yaklaşan sarı kırmızılılarda tüm camia son 90 dakika için kenetlendi. Tarihinde ikinci defa play off'larda finale kalmayı başaran Göztepe'de teknik direktör Yılmaz Vural'da kariyerindeki 5'inci kupaya çok yaklaştı. Teknik adamlık kariyerinde ilk kez bu kadar büyük heyecan yaşadığını anlatan Vural, şöyle dedi:



"31 senedir takım çalıştırıyorum. Göztepe içlerinde en büyüğü. Artık tek maçımız kaldı. Bundan sonra söz futbolcularımda. Ben geçen sezon Adana Demirspor'da finali kaybettim. İnanılmaz büyük bir üzüntü yaşadım. Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarırsam hayatımın en mutlu anını yaşayacağım."

Türkiye'nin de Göztepe'yi heyecanla Süper Lig'de görmek istediğini belirten Yılmaz Vural, "Ülkemiz bu camiayı çok özledi. Taraftarıyla tesisleşmesiyle kurumsal yapısıyla ve şehriyle Göztepe gerçekten dört dörtlük bir kulüp. Pazar günü Eskişehirspor'u yenersek Süper Lig çok güzel bir takım kazanacak. Amatör kümeye kadar giden bir kulüp o şaaşalı günlerine geri dönecek" ifadelerini kullandı.



Finaldeki rakipleri Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Denizli'nin çok önemli bir kariyere sahip olduğunu anlatan Yılmaz Vural, "Mustafa Denizli, kariyeri ve insanlığı ile asla tartışalacak bir isim değil. O benim canım ciğerim. Ancak bizim büyük bir hasretimiz var. Gönül ister ki 2 takım da yoluna Süper Lig'de devam etsin, maalesef bu mümkün değil. Biz kazanmak için canımızı dişimize takacağız. Boluspor galibiyetleri geride kaldı. Henüz işimiz bitmedi. Esas mutluluğu pazar gecesi yaşayacağız. İzmir'i sevince boğduğumuz anları görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.



?ESKİŞEHİRSPOR'U ÇIKARDI

Kariyerinde toplam 27 takımı çalıştıran Göztepe teknik direktör Yılmaz Vural, 1994-1995 sezonunda görev aldığı Eskişehirspor'u eski adıyla 1'inci Lig, şimdiki ismiyle Süper Lig'e çıkarmayı başarmıştı. O sezon kırmızı siyahlılara play off oynatan Vural, çeyrek finalde Erzurumspor, yarı finalde de Adanaspor'u elemişti. Finalde ise Aydınspor'un karşısına çıkan Vural'ın Eskişehirspor'u Konya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazanıp mutlu sona ulaşmıştı. Deneyimli teknik adam, şimdi ise eski takımına karşı Göztepe'nin dümeninde final maçına çıkacak. İzmirli olan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli de doğup büyüdüğü kentinin temsilcisine rakip olacak.



FİNALLERİ KAYBETMEDİYLER

Tarihinde 2'nci defa finaline adını yazdıran Göztepe, 1998-1999 sezonunda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçı kazanıp bir üst lige çıkarken Eskişehirspor da 2 kez adını finalden Süper Lig'e yazdırdı. Göztepe, o dönem Antalya'da Çaykur Rizespor'u Hasan Çelik'in 43. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. İlk olarak 1994-1995 sezonunda finalde Aydınspor engelini aşan Eskişehirspor, 2007-2008'de yine play off finalinde Boluspor'u Beşiktaş İnönü Stadı'nda 2-0 yenip kupaya uzandı.



YER SARI GÖK KIRMIZI

Boluspor'u deplasmanda 2-0 yenip adını finale yazdıran Göztepe'nin taraftarı İzmir'de büyük coşku yaşadı. Bolu'ya gidemeyen binlerce futbolsever, Güzelyalı, Menderes ve Bornova'da kurulan dev ekranlardan müsabakayı büyük heyecanla takip etti. Bitiş düdüğünün ardından büyük coşku yaşayan taraftarlar, Güzelyalı'da meşale şov yaparken, ortalığı "Şampiyon Göztepe" diye inletti. İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya'da yaşayan Göztepeli taraftarlar final sevinci yaşadı.



OTOBÜSTE COŞTULAR

Göztepeli futbolcular, karşılaşmadan sonra büyük sevinç yaşadı. Bitiş düdüğünün ardından Bolu'ya gelen yaklyaşık 500 taraftarla İsyan Marşı'nı söyleyip, üçlü çeken sarı kırmızılılar, soyunma odası ve takım otobüsünde de eğlenceye devam etti. Soyunma odasında Lokman ve Halil kolbastı oynarken yabancı futbolcular da çiftetelli ile renkli görüntüler oluşturdu. Bolu'dan Ankara'ya geçen kafilede otobüste de coşku zirve yaptı. Göztepe marşlarıyla coşan oyuncular, keyifli anlar yaşadı.



BURUK: "DUALARIM GÖZTEPE'YLE"

Sezon başında dümenine geçtiği Göztepe'yle 25'inci haftada yollarını ayırıp Süper Lig temsilici Akhisar Belediyespor'da göreve başlayan teknik direktör Okan Buruk, eski takımının finali kazanacağını söyledi. Göztepe ile bağlarını hiç koparmadığını ifade eden Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Yönetimi, taraftarı ve karakterli oyuncu gurubuyla Göztepe, Süper Lig'i hak ediyor. Ben göreve başladığım andan itibaren takımımızın kupaya uzanacağına inanıyordum. Futbolcularımızın kalitesinde asla şüphe etmedim. Şimdi Süper Lig'e bir adım kaldı. Göztepe'den ayrılsam da dualarımı onlardan eksik etmedim, gönül bağım hep sürdü. Umuyorum Göztepe gelecek sezon yanımızda olur. Ege'nin gururu Akhisar Belediyespor ile birlikte Süper Lig'de başarıyı yakalar."