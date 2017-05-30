Finalin adı Eskişehir-Göztepe
TFF 1. Lig play-off yarı finalinde kırmızı-siyahlı takım, 3-3’ün rövanşında Hürriyet’in golüyle final biletini cebine koydu. İzmir temsilcisi, Tayfur ve Murat’ın golleriyle galibiyete ulaşıp Eskişehir’in rakibi oldu. Bolu’da Santos ve Alim kırmızı gördü.
'HEDEFE ULAŞACAĞIZ'
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin yerine basın toplantısına çıkan yardımcısı Mustafa Doğan, maç sonunda mutlu olduklarını söyledi. Genç hoca, "Öncelikle finale kaldığımız için çok mutluyuz. Biz Play-Off'lardan finale kaldığımız için çok mutluyuz. Artık final gününü bekliyoruz. Hedefe ulaşacağız" dedi.
İLDİZ: ÇOK ÜZGÜNÜZ
Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, play-off yarı finalinde evlerinde Eskişehirspor'a elenmelerinin ardından üzgün olduklarını söyledi. İldiz, "Play-Off'a kalmışken final oynamak istiyorduk. Finalde de lige çıkmak istiyorduk. Zorlu bir rakibe düştük. Çok üzgünüz. Eskişehir'e başarı diliyoruz" diye konuştu.
Göztepe, Bolu deplasmanında destansı bir galibiyet alarak Süper Lig yürüyüşünü sürdürdü. Evinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibini aynı skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar TFF 1. Lig Play-Off finalinde Eskişehirspor ile eşleşti. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda iki takım da yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince devre 0-0 berabere bitti. Boluspor ikinci yarıda 2-0'lık dezavantajı ortadan kaldırmak için rakip kaleye saldırırken, Göztepe kontradan gol aradı. 74. dakikada Tayfur Bingöl, Canberk'in ortasında topu ağlara gönderip Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. 90+4'te ise Jahovic'in şutunda kaleciden dönen topu Sinan, Sandro'ya aktardı. O da Murat'ı gördü. Murat Akın'ın golü skoru belirlerken Göztepe de final coşkusunu yaşadı.
ÇAPA: GOL BULAMADIK
Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, 2-0'lık ilk maçın dezavantajını ortadan kaldırmak için çok çabaladıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Biz elimizden geleni yaptık. Etkili de oynadık. Ama gol bulamadık. Göztepe'yi tebrik ediyorum. Umarım hak eden taraf Süper Lig'e çıkar" diye konuştu.
'TEK BİR ADIM KALDI'
Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 2-0'lık galibiyetten sonra çok mutlu olduklarını söyledi. Eskişehirspor ile kader maçına çıkacaklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Sezonun tüm emeği bir maça kaldı. Tek bir adımımız var. Final maçını kazanarak hasreti bitireceğiz" ifadesini kullandı.
İKİ KURT HOCA...
TFF 1. Lig Play-Off finali sadece iki büyük camiayı değil iki kurt hocayı da karşı karşıya getirecek. Eskişehirspor'un teknik patronu Mustafa Denizli ile Göztepe'nin hocası Yılmaz Vural'ın mücadelesi nefes kesecek.
ESKİŞEHİR'İ ÇIKARMIŞTI
Bu sezon 3. kez play-off oynayan Eskişehirspor, 1994-1995'te Aydınspor'u, 2007- 2008'de ise Boluspor'u yenerek adını Süper Lig'e yazdırmıştı. Bu sezon Göztepe'de görev yapan Yılmaz Vural, 1994-95'te Eskişehirspor'u Süper Lig'e taşıyan isim olmuştu.
14 SENELİK HASRET
2002-2003'te Süper Lig'den düştükten sonra amatör kümeye kadar gerileyen Göztepe, daha önce bir kez mücadele ettiği playoff'ta 1998-1999 sezonunda Çaykur Rizespor'u yenerek, adını Süper Lig'e yazdırmıştı.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:59
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
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