TFF’de büyük gün
1. Lig’de bugün nefesler tutulacak. Yarı finalde Eskişehir- Giresunspor, Boluspor-Göztepe karşı karşıya gelecek
Denizli: Eskişehir hayalini yaşayacak
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugünkü kritik maç öncesi umut dolu açıklamalar yaptı. "Eskişehir hayalini yaşayacak" diyen Denizli, "Bu önemli futbol şehir, yeri olan Süper Lig'e tekrar adını yazdıracak mücadeleyi gösterdi ve yarın da (bugün) bunu tekrarlayacak" ifadelerini kullandı.
?Giresunspor hazır kıta
Giresunspor Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, "Büyük özlem artık sona erecek" dedi. 40 yıl sonra gelen Spor Toto Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçırmak istemediklerini belirten Özkul, "Eskişehirspor karşısında en iyi şekilde mücadele ederek kazanan taraf olmak istiyoruz" sözlerini sarfetti.
?Göztepe geri sayımda
Boluspor deplasmanına 2-0'ın avantajıyla çıkacak olan Göztepe artık geri sayıma geçti. Teknik direktör Yılmaz Vural, Karşılaşma öncesi avantajlı olduklarını kaydedip, "Ancak çok dikkatli olmak zorundayız. Futbolcularıma güveniyorum ve istediğimiz sonucu alıp, İzmir'e döneceğimize inanıyorum" dedi.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:19
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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