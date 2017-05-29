TFF’de büyük gün

1. Lig’de bugün nefesler tutulacak. Yarı finalde Eskişehir- Giresunspor, Boluspor-Göztepe karşı karşıya gelecek

Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı TFF 1. Lig Play-Off maçlarında rövanşlar bugün oynanacak. Günün ilk karşılaşması Eskişehir'de oynanacak. 19.00'da başlayacak mücadelede Es Es, Giresunspor'u ağırlayacak. 3-3'ün rövanşında kazanan adını finale yazdıracak. 3-3'ün altındaki beraberliklerde ev sahibi, üstündekilerde ise konuk takım üst tura çıkacak. 21.30'da başlayacak maçta ise Bolu, Göztepe'yi konuk edecek. İzmir'e 2-0 mağlup olan Yarenler, gol yemeden en az 3 gol atması halinde finale çıkacak, 2-0'da ise maçı uzatmaya götürecek. Göz Göz ise her türlü beraberlik ile gol atması halinde 2 farklı yenilgiye rağmen zafere uzanacak. Her iki maç da TRT Spor'dan yayınlanacak



Denizli: Eskişehir hayalini yaşayacak

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugünkü kritik maç öncesi umut dolu açıklamalar yaptı. "Eskişehir hayalini yaşayacak" diyen Denizli, "Bu önemli futbol şehir, yeri olan Süper Lig'e tekrar adını yazdıracak mücadeleyi gösterdi ve yarın da (bugün) bunu tekrarlayacak" ifadelerini kullandı.



?Giresunspor hazır kıta

Giresunspor Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, "Büyük özlem artık sona erecek" dedi. 40 yıl sonra gelen Spor Toto Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçırmak istemediklerini belirten Özkul, "Eskişehirspor karşısında en iyi şekilde mücadele ederek kazanan taraf olmak istiyoruz" sözlerini sarfetti.



?Göztepe geri sayımda

Boluspor deplasmanına 2-0'ın avantajıyla çıkacak olan Göztepe artık geri sayıma geçti. Teknik direktör Yılmaz Vural, Karşılaşma öncesi avantajlı olduklarını kaydedip, "Ancak çok dikkatli olmak zorundayız. Futbolcularıma güveniyorum ve istediğimiz sonucu alıp, İzmir'e döneceğimize inanıyorum" dedi.