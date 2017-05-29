Samsunspor'da Osman Özköylü dönemi bitti

Bugün Nuri Asan Tesisleri'nde Başkan Erkurt Tutu ile bir görüşme yapan Osman Özköylü ile karşılıklı olarak el sıkışıp yollar ayrıldı. Başkanı Erkurt Tutu'da tecrübeli çalıştırıcıya bu sezonki katkılarından dolayı teşekkür etti.



