Samsunspor'da Osman Özköylü dönemi bitti
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü dönemi sona erdi.
Bugün Nuri Asan Tesisleri'nde Başkan Erkurt Tutu ile bir görüşme yapan Osman Özköylü ile karşılıklı olarak el sıkışıp yollar ayrıldı. Başkanı Erkurt Tutu'da tecrübeli çalıştırıcıya bu sezonki katkılarından dolayı teşekkür etti.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:20
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Şampiyon Beşiktaş
Toplam 32
Yorum
NDOYE NE YAPTI BİLİYOR MUSUN O TEKME DE ATMADI . BURSA MAÇINDA İNSANLARI TEKMELEDİ YİNE BİŞEY OLMADI
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573 milyon TL kazandı
Toplam 40
Yorum
forzabjk İyide kardeşim borç neden yükseliyor ya ? Nasıl bitmez borçmuş, neden başkanların kendi özel şirketleri borçlu değilde klüpler borçlu ?
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 185
Yorum
Osmanlı Terbiyesiz kendini bilmez insanlıktan nasibini almamış
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