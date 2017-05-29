 Samsunspor'da Osman Özköylü dönemi bitti – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Samsunspor'da Osman Özköylü dönemi bitti

    Samsunspor'da Osman Özköylü dönemi bitti

    TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü dönemi sona erdi.

    Bugün Nuri Asan Tesisleri'nde Başkan Erkurt Tutu ile bir görüşme yapan Osman Özköylü ile karşılıklı olarak el sıkışıp yollar ayrıldı. Başkanı Erkurt Tutu'da tecrübeli çalıştırıcıya bu sezonki katkılarından dolayı teşekkür etti.

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:20
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