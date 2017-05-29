Manisaspor Başkanı Mergen'den transfer açıklaması

Sezon bittikten sonra mali sıkıntının baş gösterdiği Manisaspor'da takımın iskeletini oluşturan isimlerden Bahattin, Nuri, Uğur, Ozan, Berk, Mertan ve Savaş, alacaklarını tahsil etmek için Federasyon'a başvurdu.



Başkan Mergen, futbolcularına, "Bizi istemeyen oyuncularla çalışmayız. İsteyen istediği yere gidebilir" dedi. Önce iç transfere yöneleceklerini, hafta sonuna kadar da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'la görüşüp teknik adam sorununu çözeceklerini söyleyen Mergen şunları söyledi: "Aralarında çoğu bizim istemediğimiz isimler olan bazı futbolcular Federasyon'a gitmiş. Manisaspor'da kimsenin alacağı kalmaz. Önceliğimiz iç transferde istediğimiz futbolcularla yeniden sözleşme yapmak. Mali konulardaki çalışmalarımız sürüyor. Takım 28 Haziran'da kampa girecek. Önümüzde daha zaman var. En iyi Manisaspor'u kurmak için çalışacağız. Taraftarımızın gönlü rahat olsun" diye konuştu.



