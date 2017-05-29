Manisaspor Başkanı Mergen'den transfer açıklaması
TFF 1. Lig takımı Manisaspor'da Başkan Abdullah Mergen, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken oyuncularına "Biz de bizi istemeyen oyuncularla çalışmayız" dedi.
Sezon bittikten sonra mali sıkıntının baş gösterdiği Manisaspor'da takımın iskeletini oluşturan isimlerden Bahattin, Nuri, Uğur, Ozan, Berk, Mertan ve Savaş, alacaklarını tahsil etmek için Federasyon'a başvurdu.
Başkan Mergen, futbolcularına, "Bizi istemeyen oyuncularla çalışmayız. İsteyen istediği yere gidebilir" dedi. Önce iç transfere yöneleceklerini, hafta sonuna kadar da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'la görüşüp teknik adam sorununu çözeceklerini söyleyen Mergen şunları söyledi: "Aralarında çoğu bizim istemediğimiz isimler olan bazı futbolcular Federasyon'a gitmiş. Manisaspor'da kimsenin alacağı kalmaz. Önceliğimiz iç transferde istediğimiz futbolcularla yeniden sözleşme yapmak. Mali konulardaki çalışmalarımız sürüyor. Takım 28 Haziran'da kampa girecek. Önümüzde daha zaman var. En iyi Manisaspor'u kurmak için çalışacağız. Taraftarımızın gönlü rahat olsun" diye konuştu.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:12
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Şampiy15iktaş
Toplam 25
Yorum
Carpadiem O sene bu sene bundan sonra her sene sloganının yıl dönümü. Elde var 2
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 144
Yorum
ZZS FB 07 FUTBOLDA SÜRÜNDÜĞÜMÜZEDE NERDEN ÇIKARDIN KAFADAN KONTAK. BİZ BU HALİMİZLE BİLE SİZDEN PUAN ALIYORUZ. EN İYİ HALİMİZİDE SEN DÜŞÜN.
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Şampiy15iktaş
Toplam 25
Yorum
Köyiçi Sampiyon olduk yetmedi SARIKIZLARI 10'LAR KULUBUNE SOKTUK. Bitime 1 hafta kala Birine 16 puan digerine 13 :) AGLAYIN, ZEVKIN DORUGUNDAYIZ :)
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