 Göztepe-Eskişehirspor – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Göztepe-Eskişehirspor

    Göztepe-Eskişehirspor

    TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Boluspor'u 2-0 yenerek finale yükselen Göztepe, Eskişehirspor'un rakibi oldu.

    TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Boluspor, sahasında Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu.

    Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Tayfur Bingöl ve 90+4'te Murat Akın attı.

    Mücadelenin 76. dakikasında Andre Santos kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    İlk maçta rakibini 2-0 yenen Göztepe, skoru toplamda 4-0'a getirdi ve Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final maçında Eskişehirspor'un rakibi oldu.

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe-Eskişehirspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.