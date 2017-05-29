Göztepe-Eskişehirspor
TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Boluspor'u 2-0 yenerek finale yükselen Göztepe, Eskişehirspor'un rakibi oldu.
TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Boluspor, sahasında Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Tayfur Bingöl ve 90+4'te Murat Akın attı.
Mücadelenin 76. dakikasında Andre Santos kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk maçta rakibini 2-0 yenen Göztepe, skoru toplamda 4-0'a getirdi ve Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final maçında Eskişehirspor'un rakibi oldu.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:32
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
Göztepe-Eskişehirspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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