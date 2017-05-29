Giresunspor, Eskişehir’den hüsranla döndü
Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Eskişehirspor'a elenmelerinin ardından "Play-Off’a kalmışken final oynamak istiyorduk. Finalde de lige çıkmak istiyorduk. Çok üzgünüz" dedi.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:34
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Aslan 3.'lük aşkına
Toplam 7
Yorum
evet koskoca gs 3.lük için kapışıyor ne hale geldi takım
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Şampiyonluğun Avrupa'daki yankıları
Toplam 1
Yorum
rewillion gs sezon başından beri oynadığınız güzel futbol ile şampiyonluğu fazlasıyla hak ettiniz kutlarım .
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Alanyaspor - Galatasaray | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
galaaa carol nerde yaa okadarda kötü degildi bence linnes,den daha iyi
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