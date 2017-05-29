Eskişehirspor finale yükseldi!
TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Eskişehirspor sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek, finale adına yazdırdı.
9. dakikada Eskişehirsporlu futbolcu Ofoedu'nun sol taraftan yaptığı ortada Giresunspor savunmasını geçen topu rakip ceza sahası içindeki Erkan Zengin, doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Eser Altın'a çarpan meşin yuvarlağı, Hürriyet Gücer kafasıyla ağlara gönderdi: 1-0
Eskişehirspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Eşleşmenin ilk maçı 3-3 sona ermişti. Siyah-kırmızılıların finaldeki rakibi Boluspor - Göztepe maçının ardından belli olacak.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Samet Çiçek
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Ofoedu (Dk. 77 Akaminko), Tarık Çamdal (Dk. 90+4 Bilal Aziz Özer), Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno
Giresunspor: Eser Altın, Dimitraidis, Volkan Okumak (Dk. 5 Tomic), Abwo (Dk. 64 Dilaver Güçlü), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Nascimento, Onur Demir (Dk. 71 Jones), Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Gol: Dk. 5 Hürriyet Gücer (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Hüsamettin Dut, Dk. 45+2 Onur Demir, Dk. 74 Berkan Yıldırım (Giresunspor), Dk. 63 Uğur İnceman, Dk. 89 Tarık Çamdal (Eskişehirspor)
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:18
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Aslan 3.'lük aşkına
Toplam 7
Yorum
evet koskoca gs 3.lük için kapışıyor ne hale geldi takım
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Şampiyonluğun Avrupa'daki yankıları
Toplam 1
Yorum
rewillion gs sezon başından beri oynadığınız güzel futbol ile şampiyonluğu fazlasıyla hak ettiniz kutlarım .
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Alanyaspor - Galatasaray | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
galaaa carol nerde yaa okadarda kötü degildi bence linnes,den daha iyi
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