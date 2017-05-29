 Eskişehirspor finale yükseldi! – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    finale yükseldi!

    Eskişehirspor finale yükseldi!

    TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında sahasında 'u 1-0 mağlup ederek, finale adına yazdırdı.

    9. dakikada Eskişehirsporlu futbolcu Ofoedu'nun sol taraftan yaptığı ortada savunmasını geçen topu rakip ceza sahası içindeki Erkan Zengin, doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Eser Altın'a çarpan meşin yuvarlağı, Hürriyet Gücer kafasıyla ağlara gönderdi: 1-0

    , karşılaşmayı 1-0 kazandı.

    Eşleşmenin ilk maçı 3-3 sona ermişti. Siyah-kırmızılıların finaldeki rakibi Boluspor - Göztepe maçının ardından belli olacak.

    Stat: Yeni Eskişehir

    Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Samet Çiçek

    Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Ofoedu (Dk. 77 Akaminko), Tarık Çamdal (Dk. 90+4 Bilal Aziz Özer), Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno

    Giresunspor: Eser Altın, Dimitraidis, Volkan Okumak (Dk. 5 Tomic), Abwo (Dk. 64 Dilaver Güçlü), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Nascimento, Onur Demir (Dk. 71 Jones), Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

    Gol: Dk. 5 Hürriyet Gücer (Eskişehirspor)

    Sarı kartlar: Dk. 40 Hüsamettin Dut, Dk. 45+2 Onur Demir, Dk. 74 Berkan Yıldırım (Giresunspor), Dk. 63 Uğur İnceman, Dk. 89 Tarık Çamdal (Eskişehirspor)

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:18
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