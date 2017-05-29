"Artık final gününü bekliyoruz"
TFF. 1. Lig Play-Off yarı final mücadelesinde Eskişehirspor, 3-3'ün rövanşında sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Doğan, "Öncelikle finale kaldığımız için çok mutluyuz. Biz buraya gelirken bir amaç için gelmiştik. Bir hedef koymuştuk. Bu da Süper Lig'e çıkmaktı. Normal şartlarda bunu başaramadık. Ama Play-Off'lardan finale kaldığımız için çok mutluyuz. Artık final gününü bekliyoruz" dedi.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:40
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Newcastle sancısı
Toplam 23
Yorum
tabi tabi her maç penaltı rakibe kırmızı kart ofsayttan gol, ohhh keyfe bak.
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Barcelona'nın yeni teknik direktörü açıklandı
Toplam 1
Yorum
Bordo mavi Hayırlı olsun trabzonsporun hocası olacak adam bu
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Hakemlere çok sert tepki
Toplam 7
Yorum
ERAY TS Kusura bakmasın da Usta bu kafayla nasıl şampiyon olur bilmiyorum. Bu pozisyonu görmeyene hakem mi denir, böyle hata mı olur?
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