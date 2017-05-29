Eskişehirspor Yardımcı Antrenörü Mustafa Doğan, TFF 1. Lig Play-Off serisinde finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

TFF. 1. Lig Play-Off yarı final mücadelesinde Eskişehirspor, 3-3'ün rövanşında sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Doğan, "Öncelikle finale kaldığımız için çok mutluyuz. Biz buraya gelirken bir amaç için gelmiştik. Bir hedef koymuştuk. Bu da Süper Lig'e çıkmaktı. Normal şartlarda bunu başaramadık. Ama Play-Off'lardan finale kaldığımız için çok mutluyuz. Artık final gününü bekliyoruz" dedi.