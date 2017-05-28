 Sivas zaferinin sırrı! – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Sivas zaferinin sırrı!

    Sivas zaferinin sırrı!

    TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp, Süper Lig'e adını yazdıran , sahasında rakiplerinin kabusu oldu. Kırmızı-beyazlılar, iç saha performansıyla tekrar Süper Lig'e çıkmayı başardı. Yiğidolar, 4 Eylül Stadı'nda oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, ligin de en az gol yiyen takımı uvnanını aldı.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:51
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