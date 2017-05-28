Sivas zaferinin sırrı!

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp, Süper Lig'e adını yazdıran Sivasspor, sahasında rakiplerinin kabusu oldu. Kırmızı-beyazlılar, iç saha performansıyla tekrar Süper Lig'e çıkmayı başardı. Yiğidolar, 4 Eylül Stadı'nda oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, ligin de en az gol yiyen takımı uvnanını aldı.



