 Göztepe’den büyük yemin – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    ’den büyük yemin

    Göztepe’den büyük yemin

    Sarı-kırmızılıların hocası Yılmaz Vural’dan taraftara söz: Bu takımı hak ettiği yer olan Süper Lig’e taşıyacağız.

    Süper Lig yolunda Boluspor ile oynadığı yarı final ilk maçını 2-0 kazanan 'de rövanş öncesi iddialı sözler... Deplasmanda yarın oynanacak maç öncesi konuşan sarı-kırmızılıların tecrübeli hocası Yılmaz Vural, "Final için önemli bir avantaj elde ettik ama işi sıkı tutmak zorundayız. Ciddiyeti elden bırakmadan oynayacağız. Tek bir hedefimiz var. O da bu takımı hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkarmak" diye konuştu. Başkan Mehmet Sepil ise 14 yıl sonra Süper Lig'e çok yaklaştıklarını ifade edip, "Futbolcularıma inanıyorum. Hepsi pırlanta gibi insanlar. Bu formanın hakkını sonuna kadar verecekler. Herkesin gözündeki ışığı görüyorum. İzmir'e Süper Lig sevinci yaşatacağız" açıklamasını yaptı. Bu arada rövanşın hazırlıklarını sürdüren Göz Göz'de sakatlıkları bulunan Benjamin Fuchs ile Hakan Barış'ın tedavileri devam ediyor.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:06
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