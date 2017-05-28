Giresunspor’a büyük moral

Play-Off'ta 3-3'ün rövanşında yarın Eskişehir'e konuk olacak Karadeniz ekibine destek veren Canikli, "Bu takım futbol tarihinde birçok açıdan örnek adımlar atmış ve Süper Lig'i hak ediyor. İnanıyorum ki, futbol kalitesiyle Eskişehir'de turu geçen taraf olacağız. Beklentimiz inancımız hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktır" sözlerini sarfetti.



