Giresunspor’a büyük moral
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'den Giresunspor'a moral ziyareti.
Play-Off'ta 3-3'ün rövanşında yarın Eskişehir'e konuk olacak Karadeniz ekibine destek veren Canikli, "Bu takım futbol tarihinde birçok açıdan örnek adımlar atmış ve Süper Lig'i hak ediyor. İnanıyorum ki, futbol kalitesiyle Eskişehir'de turu geçen taraf olacağız. Beklentimiz inancımız hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktır" sözlerini sarfetti.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:53
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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