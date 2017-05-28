 Giresunspor’a büyük moral – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’a büyük moral

    Giresunspor’a büyük moral

    Başbakan Yardımcısı 'den 'a moral ziyareti.

    Play-Off'ta 3-3'ün rövanşında yarın Eskişehir'e konuk olacak Karadeniz ekibine destek veren Canikli, "Bu takım futbol tarihinde birçok açıdan örnek adımlar atmış ve Süper Lig'i hak ediyor. İnanıyorum ki, futbol kalitesiyle Eskişehir'de turu geçen taraf olacağız. Beklentimiz inancımız hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktır" sözlerini sarfetti.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Giresunspor’a büyük moral haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.