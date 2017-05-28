Es Es pusuya yattı

Play-off yarı final ilk maçında Giresunspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Eskişehirspor, rövanş için hız kesmiyor. Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde idmanlarını sürdüren Es Es, tam kadro çalışıyor. "Finale çıkmaktan başka düşüncemiz yok" diyen Denizli, "Tecrübemizle bu işin üstesinden gelip, istediğimiz sonucu alacağız" ifadelerini kullandı.

