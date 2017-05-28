 Es Es pusuya yattı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Es Es pusuya yattı

    Es Es pusuya yattı

    Play-off yarı final ilk maçında ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Eskişehirspor, rövanş için hız kesmiyor. Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde idmanlarını sürdüren Es Es, tam kadro çalışıyor. "Finale çıkmaktan başka düşüncemiz yok" diyen Denizli, "Tecrübemizle bu işin üstesinden gelip, istediğimiz sonucu alacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:48
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