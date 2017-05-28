Es Es pusuya yattı
Play-off yarı final ilk maçında Giresunspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Eskişehirspor, rövanş için hız kesmiyor. Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde idmanlarını sürdüren Es Es, tam kadro çalışıyor. "Finale çıkmaktan başka düşüncemiz yok" diyen Denizli, "Tecrübemizle bu işin üstesinden gelip, istediğimiz sonucu alacağız" ifadelerini kullandı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:48
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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