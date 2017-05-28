Boluspor tek yürek
İzmir deplasmanında Göztepe'ye 2-0 mağlup olan ve final yolunda yara alan Boluspor tek yürek. Sahasında yarın oynacağı maç için taraftarlar günler öncesinden biletleri tüketirken, futbolcular da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Necip Çarıkçı da, "Bu maçı kazanacağımıza inancım tam. Boluspor final oynayacak" açıklamasını yaptı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:47
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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