İzmir deplasmanında Göztepe'ye 2-0 mağlup olan ve final yolunda yara alan Boluspor tek yürek. Sahasında yarın oynacağı maç için taraftarlar günler öncesinden biletleri tüketirken, futbolcular da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Necip Çarıkçı da, "Bu maçı kazanacağımıza inancım tam. Boluspor final oynayacak" açıklamasını yaptı.