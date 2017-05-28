 Boluspor tek yürek – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    tek yürek

    Boluspor tek yürek

    İzmir deplasmanında 'ye 2-0 mağlup olan ve final yolunda yara alan tek yürek. Sahasında yarın oynacağı maç için taraftarlar günler öncesinden biletleri tüketirken, futbolcular da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan da, "Bu maçı kazanacağımıza inancım tam. Boluspor final oynayacak" açıklamasını yaptı.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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