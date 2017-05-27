 Yeni Malatya’ya şok – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Yeni Malatya’ya şok

    Yeni Malatya’ya şok
    TFF 1. Lig'in son haftasına Sivas'ta oynanan maçta çıkan olayların faturası 'a pahalıya patladı. , sarı-siyahlı kulübe 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Böylece Yeni Malatyaspor Süper Lig'de evindeki ilk maçını seyircisiz olarak oynayacak.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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