 Size Süper Lig yakışır – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Size Süper Lig yakışır

    Size Süper Lig yakışır

    Karadeniz ekibini İzmir’de 2-0’la geçip rövanşa avantaj sağlayan Göz Göz’de Başkan Sepil, “Hepinize inanıyorum, başaracaksınız. Size Süper Lig yakışır” diye takıma hedefi gösterdi.

    play-off yarı finalinde evinde Boluspor'u 2-0 yenip pazartesi günü deplasmanda oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj sağlayan Göztepe, Süper Lig için geri sayıma geçti. 14 yıl sonra Süper Lig'in kapısına dayanan İzmir ekibinde camia kenetlenirken, yönetim, futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar bitiş düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. 90 dakika takımlarını büyük bir coşkuyla destekleyen Göztepeli futbolseverler, Bornova Stadı'nı "Şampiyon Göztepe" tezahüratlarıyla inletti.

    TARAFTARLA COŞTULAR
    Kritik karşılaşmayı büyük bir heyecanla izleyen Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu da soluksuz takip ettikleri 90 dakika sonunda galibiyet sevinçlerini sarı-kırmızılı taraftarlarla paylaştı. Sezon boyunca takımını bir an olsun yalnız bırakmayan Başkan Sepil, Boluspor zaferi için teknik ekip ve oyuncularını teker teker kutladı. Rakipleri karşısında farkı kaçırdıklarını futbolcularına aktaran Göztepe Başkanı, "Hepinize inanıyorum, başaracaksınız. Size Süper Lig yakışır" sözleriyle takıma olan inancını ortaya koydu ve rotasını çizdi.

    BOLU AVCISI UMUT
    'a attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan Umut Nayir, bu sezon kırmızı beyazlılara adeta kabusu yaşattı. 23 yaşındaki genç golcü ilk yarıda İzmir'de 1-0 kazanılan maçta 90+1'de penaltıdan ağları sarstı. Play-off maçında da 2 güzel golle final kapısını aralayan isim oldu.

    ?GOSSO'DAN İYİ HABER
    Maçta ilk yarının sonlarına doğru sakatlanıp çıkan kaptan Gosso'dan iyi haber geldi. Sol arka adalesinden sakatlanan Fildişili orta sahada yırtık ya da ödem oluşmadığı açıklandı. Gosso'nun pazartesi günü Boluspor'la deplasmanda oynanacak rövanş maçına yetişeceği bildirildi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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