Size Süper Lig yakışır
Karadeniz ekibini İzmir’de 2-0’la geçip rövanşa avantaj sağlayan Göz Göz’de Başkan Sepil, “Hepinize inanıyorum, başaracaksınız. Size Süper Lig yakışır” diye takıma hedefi gösterdi.
TARAFTARLA COŞTULAR
Kritik karşılaşmayı büyük bir heyecanla izleyen Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu da soluksuz takip ettikleri 90 dakika sonunda galibiyet sevinçlerini sarı-kırmızılı taraftarlarla paylaştı. Sezon boyunca takımını bir an olsun yalnız bırakmayan Başkan Sepil, Boluspor zaferi için teknik ekip ve oyuncularını teker teker kutladı. Rakipleri karşısında farkı kaçırdıklarını futbolcularına aktaran Göztepe Başkanı, "Hepinize inanıyorum, başaracaksınız. Size Süper Lig yakışır" sözleriyle takıma olan inancını ortaya koydu ve rotasını çizdi.
BOLU AVCISI UMUT
Boluspor'a attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan Umut Nayir, bu sezon kırmızı beyazlılara adeta kabusu yaşattı. 23 yaşındaki genç golcü ilk yarıda İzmir'de 1-0 kazanılan maçta 90+1'de penaltıdan ağları sarstı. Play-off maçında da 2 güzel golle final kapısını aralayan isim oldu.
?GOSSO'DAN İYİ HABER
Maçta ilk yarının sonlarına doğru sakatlanıp çıkan kaptan Gosso'dan iyi haber geldi. Sol arka adalesinden sakatlanan Fildişili orta sahada yırtık ya da ödem oluşmadığı açıklandı. Gosso'nun pazartesi günü Boluspor'la deplasmanda oynanacak rövanş maçına yetişeceği bildirildi.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:03
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
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