Samsun’da kriz

Son maçta ligde kalan Samsun'da Teknik Direktör Osman Özköylü ile yolların ayrılması bekleniyor. Sezon içinde yaptığı ters çıkışlar nedeniyle Özköylü'nün geleceği tartışılıyordu. Başkan Erkurt Tutu'yla görüşmek isteyen genç çalıştırıcıya olumsuz yanıt verilmesinin de ayrılık iddialarını güçlendirdiği öğrenildi.