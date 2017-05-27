 Samsun’da kriz – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Samsun’da kriz

    Samsun’da kriz
    Son maçta ligde kalan Samsun'da Teknik Direktör Osman Özköylü ile yolların ayrılması bekleniyor. Sezon içinde yaptığı ters çıkışlar nedeniyle Özköylü'nün geleceği tartışılıyordu. Başkan Erkurt Tutu'yla görüşmek isteyen genç çalıştırıcıya olumsuz yanıt verilmesinin de ayrılık iddialarını güçlendirdiği öğrenildi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:04
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