 Plaketli teşekkür – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Plaketli teşekkür

    Plaketli teşekkür
    'de play-off'u son maçta kaçıran Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, idari-teknik ekip ve futbolcularla teşekkür yemeğinde buluştu. Herkesin elini tek tek sıkan Özkan, "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganına katkıları ve gençlere yaptıkları ağabeylik için deneyimli oyunculara plaket verdi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Plaketli teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.