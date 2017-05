Mustafa Denizli'den play-off değerlendirmesi

Tff 1. Lig'i 3. sırada tamamlayan Eskişehirspor, play-off'da ki ilk maçında Giresunspor karşısında sahadan avantajlı bir skorla dönmüştü. Pazartesi günü evinde Giresunspor'u ağırlayacak olan Eskişehirspor'da hazırlıklar devam ediyor.



Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Play-off maçını tek maç üzerinden değerlendirip hazırlanacaklarını belirterek "İlk maçın sonucuna baktığımız zaman avantajlı diyebileceğimiz bir skor elde ettik. Ama o skora güvenip sahaya çıkmayacağız. Burada bir tek maç olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısı ile böyle bir 90 dakika bizi bekliyor. Belli konularda avantajlarımız var ama onları biz aklımızda, düşündüğümüzde asla taşıyacak durumda değiliz. Burada yeni bir maç, yeni bir hedef var. Bunu tek maç üzerinden değerlendirirsek öyle hazırlanacağız ve bu şehre düşündüklerini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Taraftarımız mübarek Ramazan'da belki iftar saatine denk gelecek maç, ama asla takımını yalnız bırakmayacağını, böyle bir günde beraber olacağımızı biliyorum. Bize gereken her desteği veriyor taraftarımız. Pazartesi günü de verecek. Biz de onlara beklediklerini sunacağız."



Eskişehirspor'un kalecisi Ruud Boffin'in sakatlığı hakkında da açıklama yapan Denizli, "Boffin'in eğer oynama şansı varsa tabi ki oynamasını hepimiz isteriz. Oynanamama durumunda da Kayacan her an göreve hazır ve görev verildiği anda da bunu yerine getiren bir arkadaşımız. Dolayısı ile o konuda fazla bir sıkıntı çekmeyiz. Takımda sakatlıkları devam eden birkaç arkadaşımız var. Bizim isteğimiz hepsinin iyi durumda olması" ifadelerini kullandı.



Eskişehirspor'un genç yıldızı Dorukhan'ın yolunun açık olduğunu belirten Mustafa Denizli, "Dorukhan devamlı iyiyi arayan, yani olmak isteyen bir futbolcu. Bulunduğu konumla yetinmeyen, daha iyisini yaparım diye düşünen bir futbolcu. Futbolcu bunu düşündüğü zaman, bende rahatlıkla ona o formayı teslim ederim ve yolunun açık olduğunu da görüyorum" dedi.