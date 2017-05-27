 Horoz’da imza şov – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Horoz’da imza şov

    Horoz’da imza şov
    Transfer yasağı nedeniyle mevcut futbolcularının sözleşmelerini yenilemeye başlayan , Cihan Özkaymak'la da 2 yıllık imzaladı. Ziya, Zeki, Taha ve Kerem Can'ın ardından Cihan'la da sözleşme uzatan yeşil-siyahlı yönetim, Alperen ve Barış'la da masaya oturacak. Bu arada yeşil-siyahlılar dün 51. kuruluş yıldönümünü kutladı.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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