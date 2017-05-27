Giresunspor'da tek hedef galibiyet

Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, ilk maçta çok iyi mücadele sergilediklerini ancak çok basit goller yiyerek 3-3 berabere kaldıklarını anımsattı.

Bunun kimsede moral bozukluğu yaratmaması gerektiğini vurgulayan Kazancıoğlu, Eksişehirspor'u deplasmanda mağlup edecek güce sahip olduklarını söyledi.

Kazancıoğlu, Süper Lig için inançlı olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"40 yıllık bir rüyanın kapısındayız, bu fırsatı yakalamışken yükselmek istiyoruz. Biz inandık, herkes buna inansın. Eskişehirspor'dan çekinmiyoruz. Kazanmaktan başka çaremiz yok, terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Kazanıp adımızı finale yazdırmak tek hedefimiz."

Her yönüyle Süper Lig'i hak eden bir kulüp olduklarına dikkati çeken Kazancıoğlu, "Ligin en düşük bütçeli takımlarından biriyiz ve Süper Lig mücadelesi içinde yer alıyoruz. İnşallah Süper Lig'e yükselerek, tüm taraftarlarımıza güzel anlar yaşatıp, güzel anılar bırakırız." diye konuştu.

Öte yandan, Giresunspor 29 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maç için Eskişehir'e hareket etti.