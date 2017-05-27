Es-Es, Süper Lig için çalışmaya devam ediyor
TFF 1. Lig'i 3. sırada tamamlayarak play-off'a kalan Eskişehirspor'da, yarı finalin 2. maçı için çalışmalar devam ediyor.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:27
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Avcı, G.Saray’ı reddetmiş!
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marasli size sunu diyecem türkiye futbol nedir bilmiyor !!! ancak iyi olan aykut avci gibi avrupa futbolu oynayanlar bizi avrupada teselli ediyor
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Gaziantep’te esnaf bayram yaptı
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Ertan Gaziantep bayram yaptığına göre bayram yapma sırası Beşiktaşımıza geldi. Yarın akşam inşallah bizlerde çoşkulu bir bayram yaparız. OHHH...
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Sneijder_W Welcome to Galatasaray
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