 Es-Es, Süper Lig için çalışmaya devam ediyor – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Es-Es, Süper Lig için çalışmaya devam ediyor

    Es-Es, Süper Lig için çalışmaya devam ediyor

    TFF 1. Lig'i 3. sırada tamamlayarak play-off'a kalan Eskişehirspor'da, yarı finalin 2. maçı için çalışmalar devam ediyor.

    Play-off'da ilk maç Giresunspor ile deplasmanda karşılaşan Eskişehirspor, sahadan avantajlı bir skorla dönmüştü. Kendi evinde pazartesi günü oynayacağı rövanş için çalışmalarını sürdüren Eskişehirspor, mutlak galibiyet parolasından ödün vermiyor. Giresunspor'u eleyerek finale çıkmak isteyen Eskişehirspor'da, sonraki hedef ise Süper Lig olacak. Rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına bu sabah saatlerinde, Vali Hanefi Demirkol tesislerinde gerçekleşen antrenman ile devam eden Eskişehirspor, Mustafa Denizli'nin yönetiminde yaklaşık 80 dakika çalıştı. Sportif sakatları bulunan Ruud Boffin, Kamil Ahmet Çörekçi, Aykut Akgün, Kaan Kanak, Dorukhan Toköz ve Kaan Gül ise antrenmanda yer almadı.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:27
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