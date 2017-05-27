 Erzurum’da şok! – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Erzurum’da şok!

    Erzurum’da şok!
    2. Lig play-off finalinde Gümüşhane'yi yenerek 'e yükselen BB Erzurumspor'da beklenmedik gelişmeler yaşandı. Kulüp Başkanı Ali Demirhan, yönetimindeki Zafer Aynalı ve Murat Aslan'ı suçlayarak, "Başkanlık makamında kalmak için taviz veremem. Onurumuzla geldik, onurumuzla istifa ediyoruz. Yoruldum, istifa ediyorum" diye şok bir harekete imza attı.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erzurum’da şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.