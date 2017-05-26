 TFF 1. Lig'de 3 takım PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    'de 3 takım 'ya sevk edildi

    TFF 1. Lig'de 3 takım PFDK'ya sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, play-off'ta mücadele eden Giresunspor, Eskişehirspor ve Göztepe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, play-off'ta yapılan ilk maçların ardından Giresunspor, Eskişehirspor ve Göztepe'nin çeşitli nedenlerle 'ya gönderildiği bildirildi.

    Öte yandan Spor Toto 2. Lig play-off mücadelesinde karşılaşan Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildikleri belirtildi.

    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:39
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