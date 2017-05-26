TFF 1. Lig'de 3 takım PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig play-off'ta mücadele eden Giresunspor, Eskişehirspor ve Göztepe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, TFF 1. Lig play-off'ta yapılan ilk maçların ardından Giresunspor, Eskişehirspor ve Göztepe'nin çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.
Öte yandan Spor Toto 2. Lig play-off mücadelesinde karşılaşan Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildikleri belirtildi.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:39
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Clichy’de yeşil ışık
Toplam 12
Yorum
austin tamam iyi futbolcu diyelim ama sag sol backin 31-32 e gomis 32 selçuk sneijder e bi de a.young olursa tkm çok gençleşir gerçekten
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18 milyon €’ya sizindir!
Toplam 24
Yorum
austin nasıl değerini çok katladı bizim açımızdan anlamadım adam bize 13 e filan geldi zaten hadi 15 e verdin eh işte kurtardın..
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Ada’da Lens için kapışma
Toplam 48
Yorum
bjk çok şişgoooo!!!
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