Malatya’da söz başkanın

TFF 1. Lig'i 2. bitirerek Süper Lig'e adını yazdıran Yeni Malatya, gelecek sezonun planlaması yapıldı. Başkan Adil Gevrek, "Takımı silbaştan yenileyeceğiz. Transferlerin de takımın dengesini bozmaması gerekiyor. Takıma katkı sağlayacak yıldız alacağız" dedi.



Denizli'de işlem tamam

Transfer yasağı bulunan Denizli'de sıcak saatler yaşanıyor. İç transferde hareketli günler geçiren yeşil- siyahlılar, Kerem Can'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ege temsilcisi; Cenk, Sankoh, Anıl, Alperen, Barış Örücü ve Moritz'le de görüşmelerini sürdürüyor.



Samsun'da hedef büyük

Son maçta TFF 1. Lig'de kalmayı garantileyen Samsun, gelecek sezon öncesi iddialı... Başkan Erkurt Tutu, Süper Lig hedefi için mücadele edeceklerini belirtip, "Güçlü bir kadro kuracağız. Yeni stadımızla da hak ettiğimiz yere çıkacağız" diye konuştu.