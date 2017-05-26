Malatya’da söz başkanın
Denizli'de işlem tamam
Transfer yasağı bulunan Denizli'de sıcak saatler yaşanıyor. İç transferde hareketli günler geçiren yeşil- siyahlılar, Kerem Can'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ege temsilcisi; Cenk, Sankoh, Anıl, Alperen, Barış Örücü ve Moritz'le de görüşmelerini sürdürüyor.
Samsun'da hedef büyük
Son maçta TFF 1. Lig'de kalmayı garantileyen Samsun, gelecek sezon öncesi iddialı... Başkan Erkurt Tutu, Süper Lig hedefi için mücadele edeceklerini belirtip, "Güçlü bir kadro kuracağız. Yeni stadımızla da hak ettiğimiz yere çıkacağız" diye konuştu.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:46
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Jesus Navas City'den ayrıldı
Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı
Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması
Toplam 7
Yorum
bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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