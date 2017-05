Göztepe Umut'lu

Seyircisi önünde ağırladığı Boluspor’u Umut Nayir’in golleriyle yıkan Göztepe pazartesi günü deplasmanda oynayacağı rövanş öncesi önemli avantaj sağladı

Göztepe, TFF 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off'un yarı final ilk maçında, sahasında Boluspor'u 2-0 yenerek avantaj elde etti. İlk yarıyı Umut Nayir'in golüyle 1-0 önde tamamlayan İzmir temsilcisi karşısında Boluspor, ikinci devrenin başında etkili oldu. Göztepe'de Tayfur Bingöl'ün bir şutu direkten dönerken, taraftarlarının yoğun destek verdiği sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda yine Umut'la farkı 2'ye çıkardı. Göztepe'nin gollerini atan Umut'un, normal sezonda 24 maçta 11 golü bulunuyor. Golcü oyuncu, ligde Boluspor'u 1-0 yendikleri maçtada gol atmıştı.



AVANTAJ GÖZTEPE'NİN

Pazartesi günü Bolu'da oynanacak rövanşa 2-0'lık galibiyetin avantajıyla gidecek olan Göztepe'ye her türlü beraberlik ve 1 farklı yenilgi yetiyor. Boluspor'un 2-0 galibiyetinde maç uzarken, her türlü 3 farklı ve daha yukarı galibiyet ev sahibi ekibin finale yükselmesine yetecek.



VURAL: 9-0 BİTECEK BİR MAÇ OYNADIK

Göztepe'nin teknik patronu Yılmaz Vural, büyük bir avantaj yakaladıklarını dile getirerek şöyle konuştu: 9-0 bitebilecek bir maç oynadık. Boluspor'un ilk yarıda 1 pozisyonu vardı sadece. Oyunun ilk devresi bitti. İkinci yarısı Bolu'da. Büyük bir avantajımız var. Türkiye'de eşi benzeri olmayan taraftarımız var.



ÇAPA: İLK YARI GEREKSİZ STRES VARDI

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, istemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade ederek, "İlk yarı gereğinden fazla stres yaptık ve oyundan uzak kaldık. Gol olabilecek net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı daha iyi oynadık. Topu fazla panik yapmadan oynayama çalıştık ve pozisyonlar yakaladık" dedi.