Göztepe Umut'lu
Seyircisi önünde ağırladığı Boluspor’u Umut Nayir’in golleriyle yıkan Göztepe pazartesi günü deplasmanda oynayacağı rövanş öncesi önemli avantaj sağladı
AVANTAJ GÖZTEPE'NİN
Pazartesi günü Bolu'da oynanacak rövanşa 2-0'lık galibiyetin avantajıyla gidecek olan Göztepe'ye her türlü beraberlik ve 1 farklı yenilgi yetiyor. Boluspor'un 2-0 galibiyetinde maç uzarken, her türlü 3 farklı ve daha yukarı galibiyet ev sahibi ekibin finale yükselmesine yetecek.
VURAL: 9-0 BİTECEK BİR MAÇ OYNADIK
Göztepe'nin teknik patronu Yılmaz Vural, büyük bir avantaj yakaladıklarını dile getirerek şöyle konuştu: 9-0 bitebilecek bir maç oynadık. Boluspor'un ilk yarıda 1 pozisyonu vardı sadece. Oyunun ilk devresi bitti. İkinci yarısı Bolu'da. Büyük bir avantajımız var. Türkiye'de eşi benzeri olmayan taraftarımız var.
ÇAPA: İLK YARI GEREKSİZ STRES VARDI
Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, istemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade ederek, "İlk yarı gereğinden fazla stres yaptık ve oyundan uzak kaldık. Gol olabilecek net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı daha iyi oynadık. Topu fazla panik yapmadan oynayama çalıştık ve pozisyonlar yakaladık" dedi.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:25
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bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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