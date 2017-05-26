Erzurumspor destanı

2010-11’de amatördeydi. Taraftarı, yönetimi, futbolcusu kenetlendi... Mazisini arayan Erzurum, 7 sezonda 3 lig yükseldi, gözünü artık Süper Lig’e dikti

Final maçında önceki gün Gümüşhane'yi 1-0 yenerek TFF 1. Lig'e adını yazdırmaya başaran Erzurumspor, kısa sürede büyük iş başardı. 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 61 puanla 3. sırada tamamlayan mavi-beyazlılar, istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdürdü. 2010-11'de amatör ligde mücadele eden dadaşlar, daha sonra adını yazdırdığı 3. Lig'de 4 sezon yer aldı. 2015-16'da 2. Lig'e adını yazdıran mavi-beyazlılar, burada da kalıcı olmadı ve TFF 1. Lig takımları arasına girmeyi başardı.



Yerimiz Süper Lig

2000-2001 sezonunda düştüğü Süper Lig'e göz diken Erzurumspor, taraftarından yönetime; futbolcusundan teknik heyetine kadar tek yürek oldu. Gelecek sezon için de kolları sıvayan Erzurumspor, başarıya aç isimlerle ve tecrübeli futbolcularla yeni zaferler peşinde koşmayı planlıyor. Teknik direktör Kemal Kılıç da, takımın hedefini şu sözlerle özetliyor: "Erzurum önemli bir futbol şehri ve yeri TFF değil, Süper Lig."



?Nobre'den iyi haber

Bu sezon Erzurumspor formasıyla ligde 13 kez rakip fileleri havalandıran Mert Nobre'den iyi haber var. Mavi-beyazlıların TFF 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi isimlerden olan Nobre, gelecek sezon da takımda kalacağını açıkladı. Dadaşların zaferinde etken rol oynayan 36 yaşındaki tecrübeli forvet, senelik 800 bin TL kazanıyor.



İbrahim Erkal'ı unutmadılar

Erzurumsporlu futbolcular, bu büyük başarının ardından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ı unutmadılar. Mavi-beyazlılar tam kadro Erzurum doğumlu sanatçının mezarına giderken, şampiyonluk kupasını da yanlarında götürdü.



Başkandan mutlusu yok

Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan'dan tüm takıma övgü dolu sözler... Başarıya giden yolda kenetlenmenin başrolü oynadığını belirten Demirhan, "Herkes üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdi ve hedeflediğimiz başarı da geldi. İnanıyorum ki, bu istikrarı sürdürüp, yeni hedefimiz olacak Süper Lig'e de adımızı yazdırırız" açıklamasını yaptı.