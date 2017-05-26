Erzurumspor destanı
2010-11’de amatördeydi. Taraftarı, yönetimi, futbolcusu kenetlendi... Mazisini arayan Erzurum, 7 sezonda 3 lig yükseldi, gözünü artık Süper Lig’e dikti
Yerimiz Süper Lig
2000-2001 sezonunda düştüğü Süper Lig'e göz diken Erzurumspor, taraftarından yönetime; futbolcusundan teknik heyetine kadar tek yürek oldu. Gelecek sezon için de kolları sıvayan Erzurumspor, başarıya aç isimlerle ve tecrübeli futbolcularla yeni zaferler peşinde koşmayı planlıyor. Teknik direktör Kemal Kılıç da, takımın hedefini şu sözlerle özetliyor: "Erzurum önemli bir futbol şehri ve yeri TFF değil, Süper Lig."
?Nobre'den iyi haber
Bu sezon Erzurumspor formasıyla ligde 13 kez rakip fileleri havalandıran Mert Nobre'den iyi haber var. Mavi-beyazlıların TFF 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi isimlerden olan Nobre, gelecek sezon da takımda kalacağını açıkladı. Dadaşların zaferinde etken rol oynayan 36 yaşındaki tecrübeli forvet, senelik 800 bin TL kazanıyor.
İbrahim Erkal'ı unutmadılar
Erzurumsporlu futbolcular, bu büyük başarının ardından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ı unutmadılar. Mavi-beyazlılar tam kadro Erzurum doğumlu sanatçının mezarına giderken, şampiyonluk kupasını da yanlarında götürdü.
Başkandan mutlusu yok
Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan'dan tüm takıma övgü dolu sözler... Başarıya giden yolda kenetlenmenin başrolü oynadığını belirten Demirhan, "Herkes üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdi ve hedeflediğimiz başarı da geldi. İnanıyorum ki, bu istikrarı sürdürüp, yeni hedefimiz olacak Süper Lig'e de adımızı yazdırırız" açıklamasını yaptı.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:45
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Jesus Navas City'den ayrıldı
Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı
Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması
Toplam 7
Yorum
bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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