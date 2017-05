Çotanak fırsat tepti

TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Eskişehir’i konuk eden Giresunspor iki kez öne geçtiği maçtan beraberlikle ayrılınca büyük bir avantajı kaybetti

Giresunspor büyük bir şansı elinin tersiyle itti. Süper Lig'e yükselecek son ekibi belirleyecek olan TFF 1. Lig Play-Off yarı final serisinin ilk karşılaşmasında Eskişehirspor'u ağırlayan Çotanaklar, gol düellosunda berabere kaldılar: 3-3. Maçta Dimitriadis ile öne geçen Giresunspor, Dorukhan ve Mezenga'nın gollerine Berkan ile karşılık verdi ve ilk yarıyı 2-2 tamamladı. 58'de Özgür Can Özcan ile 3-2 öne geçen yeşil-beyazlılar, 64'te Erkan Zengin'in penaltısıyla yıkıldı. Kalan dakikalarda her iki ekip de fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 3-3 sona erdi. Rövanş, 29 Mayıs Pazartesi günü Eskişehir'de oynanacak.



NASIL TURU GEÇER?

Evinde Eskişehirspor ile 3-3 berabere kalan Giresunspor'un TFF 1. Lig play-off finaline çıkabilmesi için pazartesi günü deplasmanda oynayacağı rövanş maçını kazanması gerekiyor. Çotanaklar'a 4-4 ve üzeri gollü beraberliklerde yetecek. 3-3'lük eşitlikte uzatmalara gidilecek. Diğer 0-0, 1-1 ve 2-2'lik beraberlikler ise Es-Es'e yarıyor.



İLDİZ : ŞU ANDA DENGE BOZULMADI

Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, ikinci maçta daha iyi mücadele edip finale çıkmak istediklerini söyledi. İldiz, "Şu anda denge bozulmadı. Goller kaçırdık, uzaktan yediğimiz gol bizi demoralize etti ama yeniden berberliği yakaladık. Bugün savunmada hatalar yaptık ve inanılmaz goller yedik" dedi.



MAÇI DEV EKRANDA İZLEDİLER

EskişehirLİ taraftarlar, takımlarının Giresunspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldığı karşılaşmayı dev ekranlardan izledi. Taraftarlar, Odunpazarı Meydanı ve Eskibağlar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yanına belediyelerce kurulan dev ekranlarda takımlarını heyecanla izlediler.