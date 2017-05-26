Çotanak fırsat tepti
TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Eskişehir’i konuk eden Giresunspor iki kez öne geçtiği maçtan beraberlikle ayrılınca büyük bir avantajı kaybetti
NASIL TURU GEÇER?
Evinde Eskişehirspor ile 3-3 berabere kalan Giresunspor'un TFF 1. Lig play-off finaline çıkabilmesi için pazartesi günü deplasmanda oynayacağı rövanş maçını kazanması gerekiyor. Çotanaklar'a 4-4 ve üzeri gollü beraberliklerde yetecek. 3-3'lük eşitlikte uzatmalara gidilecek. Diğer 0-0, 1-1 ve 2-2'lik beraberlikler ise Es-Es'e yarıyor.
İLDİZ : ŞU ANDA DENGE BOZULMADI
Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, ikinci maçta daha iyi mücadele edip finale çıkmak istediklerini söyledi. İldiz, "Şu anda denge bozulmadı. Goller kaçırdık, uzaktan yediğimiz gol bizi demoralize etti ama yeniden berberliği yakaladık. Bugün savunmada hatalar yaptık ve inanılmaz goller yedik" dedi.
MAÇI DEV EKRANDA İZLEDİLER
EskişehirLİ taraftarlar, takımlarının Giresunspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldığı karşılaşmayı dev ekranlardan izledi. Taraftarlar, Odunpazarı Meydanı ve Eskibağlar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yanına belediyelerce kurulan dev ekranlarda takımlarını heyecanla izlediler.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:24
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Toplam 6
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Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Toplam 3
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KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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Toplam 7
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bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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