Vural, “Büyük bir avantajımız var”

Boluspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, 9-0 bitebilecek bir maç oynadıklarını ifade ederek, büyük bir avantaj yakaladıklarını dile getirdi.

TFF 1. Lig Play-off yarı final ilk maçında Boluspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, müsabakanın ilk yarısında 3, ikinci yarısında 6 pozisyon yakaladıklarını belirterek "9-0 bitebilecek bir maç oynadık. Boluspor'un ilk yarıda 1 pozisyonu vardı sadece. Umut 73. dakikada öyle güzel bireysel çabasıyla gol attı ki biz de rahatladık ve oyunu ele aldık" dedi.



Mücadele gücü yüksek giden bir maç oynadıklarını ifade eden Vural, "9 net pozisyon bulmuş ve 2 pozisyon vermiş bir takım olarak daha farklı bir sonuç alabilirdik. Oyunun ilk devresi bitti. Şimdi Bolu'ya gideceğiz. Büyük bir avantajımız var. Bunu korumak için özel bir oyun oynamamız gerekiyor. Bu takım bu işi başaracak. Umarım ikinci maçta da istediğimiz sonucu alıp yolumuza devam ederiz. Türkiye de eşi benzeri olmayan bir taraftarımız var. Taraftarın da Türkiye'nin en üst liginde olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.