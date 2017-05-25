Vural, “Büyük bir avantajımız var”
Boluspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, 9-0 bitebilecek bir maç oynadıklarını ifade ederek, büyük bir avantaj yakaladıklarını dile getirdi.
Mücadele gücü yüksek giden bir maç oynadıklarını ifade eden Vural, "9 net pozisyon bulmuş ve 2 pozisyon vermiş bir takım olarak daha farklı bir sonuç alabilirdik. Oyunun ilk devresi bitti. Şimdi Bolu'ya gideceğiz. Büyük bir avantajımız var. Bunu korumak için özel bir oyun oynamamız gerekiyor. Bu takım bu işi başaracak. Umarım ikinci maçta da istediğimiz sonucu alıp yolumuza devam ederiz. Türkiye de eşi benzeri olmayan bir taraftarımız var. Taraftarın da Türkiye'nin en üst liginde olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:37
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Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Toplam 3
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KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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Toplam 7
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bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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