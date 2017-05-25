 Şampiyon Dadaş – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Şampiyon Dadaş

    Şampiyon Dadaş

    ’e son bileti BB Erzurum kaptı... A Spor’dan naklen yayınlanan finalde ’u Erhan Çelenk’in golüyle yenen Dadaşlar, mutlu sona ulaştı.

    Spor televizyonculuğunun yeni adresi A Spor'da yayınlanan ve futbolun yeni mabetlerinden Vodafone Arena'da oynanan Spor Toto 2. Lig Play-Off finalinde gülen taraf Erzurumspor oldu... Tıklım tıklım dolu tribünler önünde Gümüşhanespor'u Erhan Çelenk'in tek golüyle deviren Dadaşlar, 'e yükselen son ekip oldular: 1-0. Halis Özkahya'nın yönettiği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Kaptan Mert Nobre'nin liderliğinde ataklarını sıklaştıran , 66. dakikada aradığı golü buldu ve mutlu sona ulaştı. 61'de Mert Nobre'nin kafa vuruşuna ve 82'de Erhan Çelenk'in şutunda gole izin vermeyen Gümüşhane kalecisi Hasan Hüseyin, 66'da Murat Paluli'nin ortasında kafayı vuran Erhan'ın golüne engel olamadı.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
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