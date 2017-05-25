Heyecan başlıyor

Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'dan sonra Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı play-off'ta yarı final ilk maçları bugün oynanacak.

Eskişehirspor, Boluspor, Göztepe ve Giresunspor play-off'ta mücadele edecek. Rövanşların 29 Mayıs Pazartesi günü yapılacağı play-off'ta finale çıkacak ekipler, 4 Haziran Pazar günü, tarafsız sahada karşılaşacak. TRT Spor'dan yayınlanacak maçların bugünkü programı şöyle: Saat 19.00 Giresun Atatürk Stadı Giresun-Eskişehir (Hüseyin Göçek), 21.30 Doğanlar Stadı Göztepe-Bolu (Bülent Yıldırım).



?PLAY-OFF'UN GEDİKLİSİ BOLUSPOR

22.'si yapılacak play-off'ta Boluspor 5'inci, Eskişehir 3'üncü, Göztepe 2'nci, Giresun ise ilk kez mücadele edecek. Es-Es, daha önce oynadığı 2 play-off'ta da Süper Lig vizesi aldı. Bolu sadece birinde mutlu sona ulaştı.