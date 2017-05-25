 Heyecan başlıyor – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Heyecan başlıyor

    Heyecan başlıyor

    Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'dan sonra Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı play-off'ta yarı final ilk maçları bugün oynanacak.

    Eskişehirspor, Boluspor, Göztepe ve Giresunspor play-off'ta mücadele edecek. Rövanşların 29 Mayıs Pazartesi günü yapılacağı play-off'ta finale çıkacak ekipler, 4 Haziran Pazar günü, tarafsız sahada karşılaşacak. TRT Spor'dan yayınlanacak maçların bugünkü programı şöyle: Saat 19.00 Giresun Atatürk Stadı Giresun-Eskişehir (Hüseyin Göçek), 21.30 Doğanlar Stadı Göztepe-Bolu (Bülent Yıldırım).

    ?PLAY-OFF'UN GEDİKLİSİ BOLUSPOR
    22.'si yapılacak play-off'ta Boluspor 5'inci, Eskişehir 3'üncü, Göztepe 2'nci, Giresun ise ilk kez mücadele edecek. Es-Es, daha önce oynadığı 2 play-off'ta da Süper Lig vizesi aldı. Bolu sadece birinde mutlu sona ulaştı.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:10
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