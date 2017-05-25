Eskişehir avantajla döndü
Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off yarı final ilk karşılaşmasında Eskişehirspor-Giresunspor ile 3-3 berabere kaldı.
Rövanş karşılaşmasının 29 Mayıs Pazartesi gün yapılacak olan maçta Eskişehirspor, Giresunspor deplasmanından avantajla döndü. Gol düellosuna dönüşen maçta ilk golü ev sahibi Giresunspor, 22'de Dimitriadis'le buldu. Bu gole Eskişehirspor 28'de Dorukhan Toköz ile cevap verdi. İlk yarının son bölümünde goller peş peşe geldi. 41'de Eskişehir Mezzenga ile 2-1 öne geçti. Giresun ise bu gole 45'te cevap verdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıya her iki takımda istekli başladı. Heyecanın yüksek olduğu mücadelede Giresunspor 58'de Özgür Can Özcan ile 3-2 öne geçti. Skoru koruyamayan ev sahibi, 64'te kalesinde golü gördü. Ofoedu'nun yerde kaldığı pozisyonda hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına Erkan Zengin geçti ve skora dengeyi getiren golü kaydetti:3-3.
OFOEDU YİNE DİREĞE TAKILDI
79. dakikasında kendi yarı alanında top kaybeden Giresunspor'u direk korudu. İlk yarıda da direğe takılan Ofoedu'ya yine direkler izin vermedi. Kaptırılan top ceza sahası içinde Erkan Zengin'le buluşturuldu. Erkan Zengin'in arka direğe ortasında Ofoedu müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
Son bölümlerinde tansiyonun arttığı maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 3-3 berabere bitti.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:00
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