Çapa, faturayı defansa kesti
Göztepe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.
Defansif anlamda düşünmesi gereken oyuncularının kendi pozisyonlarını bıraktığı zaman kalelerinde ikinci golü yediklerini söyleyen Çapa, "Pazartesi günü bir karşılaşma daha oynayacağız. Bu turu geçeceğimizden ümitliyiz. Kendi taraftarımızın önünde galip geleceğimize inanıyorum. İnşallah Pazartesi günü bugün yaptığımız hataları yapmayız" diye konuştu.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:38
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Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Toplam 3
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KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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Toplam 7
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bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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