Çapa, faturayı defansa kesti

Göztepe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

TFF 1. Lig Play-off yarı final ilk maçında Boluspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, istemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade ederek, "Bugün beklemediğimiz bir sonuçtu. Son haftalarda oynadığımız oyun bizi ümitlendirmişti. İlk yarı gereğinden fazla stres yaptık ve oyundan uzak kaldık. Gol olabilecek net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı daha iyi oynadık. Topu fazla panik yapmadan oynayama çalıştık ve pozisyonlar yakaladık" dedi.



Defansif anlamda düşünmesi gereken oyuncularının kendi pozisyonlarını bıraktığı zaman kalelerinde ikinci golü yediklerini söyleyen Çapa, "Pazartesi günü bir karşılaşma daha oynayacağız. Bu turu geçeceğimizden ümitliyiz. Kendi taraftarımızın önünde galip geleceğimize inanıyorum. İnşallah Pazartesi günü bugün yaptığımız hataları yapmayız" diye konuştu.