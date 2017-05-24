 Malatya Buz’la devam – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Malatya Buz’la devam

    Malatya Buz’la devam

    TFF 1. Lig'i ikinci tamamlayarak 11 yıl sonra Süper Lig'e çıkan 'da teknik direktör ile yeni sezonda da yola devam edileceği öğrenildi.

    Sarı-kırmızılılarda ikinci sezonunu geride bırakan başarılı teknik adamla yola devam etmeyi planlayan yönetimin, önümüzdeki günlerde yeni bir sözleşmeyle anlaşma masasına oturmayı düşündüğü kaydedildi. 50 yaşındaki Boşnak asıllı teknik direktörün de Süper Lig'e çıkardığı takımında kalmaya sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde yönetimle görüştükten sonra transfer için çalışmalara başlayacağı belirtildi.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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