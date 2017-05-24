Giresun'un 40 yıllık rüyası

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve 1977 yılına dek burada mücadele eden Karadeniz temsilcisi özlemi bu sene sona erdirmek istiyor.

Son üç sezondur 1. Lig'de boy gösteren Giresunspor, geçen sezon son lig maçında Alanyaspor'dan son dakika golüyle berabere kalarak play-off şansını kaybetmişti. Bu sezon ise mütevazı kadrosuyla bitime bir hafta kala play-off oynamayı garantileyen yeşil-beyazlılar Eskişehirspor ile karşılaşacak.

Tüm taraftarlarına 40 yıllık rüyayı yaşatmak isteyen Karadeniz temsilcisi play-off'taki rakiplerini eleyip Spor Toto Süper Lig biletini almak için kararlı.

Kulüp başkanı Bozbağ, yaptığı açıklamada, 40 senelik bir hayali gerçekleştirmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Futbolcularla yaptığı toplantılarda 40 senelik özlemi konuştuklarını dile getiren Bozbağ, "Buraya onlar getirdiler, onlar bu takımı Süper Lig'e taşıyacaklar ben eminim. Bakıyorum medya programlarda, anketlerde Giresunspor en sürpriz takım görünüyor. Ben çok öyle görmüyorum biz hiç kimseye bugüne kadar ezilmedik. Bu çocuklar bunu tüm Türkiye'ye kanıtlayacaklar inşallah." dedi.

Bozbağ, Giresunspor'un başarısının sırrının aile olmaktan geldiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Giresunspor'u bence çoğu takımdan ayıran tek özellik bu, beraber ağlıyoruz, beraber gülüyoruz, beraber oynuyoruz, çok bireysel futbol oynamıyoruz, şehir, mülki amirler herkesten müthiş bir destek, bunu sonucunda da play-off geldi. İnşallah play-off''ta bu memleketin 40 yıllık hasretini bitiririz." diye konuştu.

Futbolda her şeyin sahada belli olduğunu vurgulayan Bozbağ, "Giresunspor takımının hiç kimseden eksik kalır yanı yok, çıkacağız oynayacağız, hak eden kazanacak." yorumunu yaptı.

Teknik direktör Yücel İldiz ise Giresunspor'un ilk kez play-off'a kaldığını, kamuoyunun beklentilerinden ötürü bir bilinç içerisinde olduklarını ifade etti.

Genel anlamda Süper Lig için sürpriz takım olarak görüldüklerini dile getiren İldiz, bu sürprizi gerçekleştirmeye çalışacaklarını kaydetti.

İldiz, başkan Mustafa Bozbağ ve ekibinin Giresunspor mali kriterlerini UEFA standardına getirdiğine dikkati çekerek, "Bununla beraber sahada sportif anlamda başarıyı yakalamak güzel bir şey ama play-off bizim için yeterli değil, hazır bunu yakalamışken final oynayıp Süper Lig'e yükselmek istiyoruz." diye konuştu.

Futbolda, ayağını yorganına göre uzatma politikasının önemli olduğuna değinen İldiz, şöyle devam etti:

"Sportif başarıyı da yavaş yavaş Giresunspor yakalıyor. Hepsi beraber gidiyor, bu birlikte hareket etmekten kaynaklanıyor açıkçası, tabi ki bizden kat kat bütçesi büyük olan takımlar, oyuncu geniş kadrosu olan takımlar var ama futbol sahada oynanıyor."

İldiz, futbolcular, yönetim, teknik ekip ve taraftar bütünlüğüyle inanılmaz çalışarak buralara kadar geldiklerini vurgulayarak, "Bizim bir oyunumuz var, kendi oyun disiplinimiz var, çıkacağız kendi oyunumuzu oynayacağız kazanma adına her şeyi yapacağız. Taraftarlarımıza da güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.